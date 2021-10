Olbia – Modena: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Olbia – Modena del 24 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 11a giornata del Gruppo B della Serie C

OLBIA – Domenica 24 ottobre, alle ore 14:30, si terrà il match Olbia – Modena, incontro valido per l’11a giornata del Girone B di Serie C. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa sardi allenati da Massimiliano Canzi. Che attualmente si trovano in 11a posizione in classifica con 13 punti, alle spalle di Vis Pesaro e Carrarese, entrambe a quota 14 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione allenata da Attilio Tesser, che attualmente occupa invece la 4a posizione in campionato, con ben 18 punti: si tratta quindi di uno scontro valido per agganciare la terza posizione in classifica, per quanto riguarda gli emiliani, e per mettere un piede nella parte alta della classifica, per quanto riguarda i sardi. Sardi che nelle ultime 3 giornate hanno accumulato soltanto 3 punti: sarà quindi necessaria una grande prova di carattere da parte della formazione di casa.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI OLBIA – La squadra del tecnico Massimiliano Canzi potrebbe adottare il già sperimentato 4-3-1-2, schierando in difesa Arboleda, Brignani, Emerson e Pinna, alle spalle dei centrocampisti Lella, Giandonato e Chierico. Sulla trequarti potremmo trovare dal 1′ Palesi, alle spalle della coppia d’attacco formata da Udoh e Ragatzu.

QUI MODENA – Anche il ct degli emiliani Tesser potrebbe adottare un modulo 4-3-1-2, schierando Ciofani, Silvestri, Pergreffi e Azzi in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1′ Armellino, Gerli e Scarsella, alle spalle del trequartista Mosti: in attacco tandem Ogunseye-Giovannini.

Le probabili formazioni di Olbia – Modena

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Pinna; Lella, Giandonato, Chierico; Palesi; Udoh, Ragatzu. Allenatore: Massimiliano Canzi

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti; Ogunseye, Giovannini. Allenatore: Attilio Tesser

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Olbia – Modena verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre).