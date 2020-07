Hellas Verona – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Lazio del 26 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A

VERONA – Domenica 26 luglio alle ore 19.30 si giocherà Hellas Verona – Lazio, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio esterno contro il Torino ed in classifica occupano la nona posizione con 46 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra capitolina che è tornata vincere battendo il Cagliari 2-1 ed in classifica occupa il quarto posto con un punto di ritardo sull’Inter e due dall’Atalanta.

La cronaca minuto per minuto

HELLAS VERONA-LAZIO IN DIRETTA Domenica 26 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo formato da Rrahmani, Gunter ed Empereur. A centrocampo Miguel Veloso e Amrabat in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Pessina e Borini agiranno alle spalle di Salcedo.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo formato da Patric, Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Jony. In attacco Correa favorito su Caicedo per affiancare Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Lazio, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (202 e 252 del satellite, 473 e 485 del digitale terrestre). La sfida potrà essere seguita in diretta streaming grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell’abbonamento. L’app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. Un’altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand sempre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Lazio

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Borini; Salcedo. Allenatore: Juric

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi