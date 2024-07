Hellas Verona – Rovereto: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Rovereto di Domenica 21 luglio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole

FOLGARIA – Domenica 21 luglio, alle ore 17.30, al Centro sportivo La Pinetina di Folgaria (TN), dove sta effettuando il ritiro. l’Hellas Verona affronterà il Rovereto, formazione che milita in Eccellenza. Ingresso gratuito.

Si tratta della seconda uscita stagionale per la squadra di Paolo Zanetti che nella prima uscita ha battuto 4-0 la formazione dei Top 22 Dilettanti Verona. In rete nei primi 45 minuti Giangiacomo Magnani, che con il destro ha trovato il gol sullo sviluppo di un corner, e prima rete gialloblù per Daniel Mosquera, che ha recuperato palla e con il sinistro battuto Afyf. Nella ripresa altri due gol per l’Hellas, che ha segnato prima con Junior Ajayi, che con un diagonale destro ha colpito il palo e trova la rete del 3-0, e chiuso la sfida Davide Bragantini, con un bel tocco sotto con l’esterno sinistro.

Tabellino della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO – TRIESTINA]

La presentazione del match

COME ARRIVA IL VERONA – Il neo tecnico Baroni dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 e schierare inizialmente Montipù in porta e una difesa a quattro formata al centro da Magnani e Coppola e sulle fasce da Tchatchoua e Frese. In mediana Dani Silva e Serdar. Unica punta Mosquera, supportata dai trequartisti Tavsan, Harroui e Lazovic.

La probabile formazione dell’Hellas Verona

HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Frese; Dani Silva, Serdar; Tavsan, Harroui, Lazovic; Mosquera Allenatore: Paolo Zanetti

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva ma potrà essere seguita sulla pagina ufficale Facebook dell’Hellas Verona.