Lazio – Triestina: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Triestina di Domenica 21 luglio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole

AURONZO DI CADORE – Domenica 21 luglio, alle ore 18, al Centro sportivo di Auronzo di Cadore, dove sta effettuando il ritiro. la Lazio affronterà la Triestina nella terza amichevole stagionale dopo il 23-0 rifilato all’Auronzo di Cadore e il 3-1 contro il Trapani con doppietta di Castellanos.

I prossimi impegni dei biancocelesti, guidati dal nuovo allenatore Marco Baroni, sabato 27 luglio in casa dell’Hansa Rostock, il 3 agosto allo Stadio Benito Stirpe contro il Frosinone, il 7 agosto a Southampton e il 10 agosto a Cadice. L’esordio ufficiale della Lazio é previsto domenica 18 agosto alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico contro il Venezia. La Triestina milita nel Girone A di Serie C, Nella scorsa stagione è stata eliminata al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

Tabellino della partita

La presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO – Assente per un problema muscolare il neo acquisto Nuno Tavares. Il neo tecnico Baroni dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Mandas in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Casale e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Pellegrini. In mezzo al campo Rovella, Vecino e Guendozi. Attacco affidato a Tchaouna, Castellanos e Isaksen.

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino, Guendouzi; Tchaouna, Castellanos, Isaksen. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming; sarà trasmessa soltanto in differita su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky. Potrete, però, rimanere aggiornati su risultato e fasi salienti della partita consultando il nostro sito e le nostre pagine social.