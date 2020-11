Hertha Berlino – Borussia Dortmund: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hertha Berlino – Borussia Dortmund del 21 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per l’ottava giornata di Bundesliga, calcio d’inizio alle 20.30

BERLINO – Sabato 21 novembre, all’Olympiastadion di Berlino, si giocherà Hertha Berlino – Borussia Dortmund, gara valida per l’ottava giornata di Bundesliga; calcio di inizio fissato per le ore 20.30.

Cronaca e tabellino in diretta

HERTHA BERLINO:. A disposizione:. Allenatore: Bruno Labbadia.



BORUSSIA DORTMUND:. A disposizione:. Allenatore: Lucien Favre.



Reti: al ' pt . Bruno Labbadia.Lucien Favre.al ' pt .

Le probabili formazioni di Hertha Berlino – Borussia Dortmund

I padroni di casa vengono dalla vittoria per 2-3 sul campo dell’Augusta e sono dodicesimi in classifica con 7 punti, a pari merito con l’Hoffenheim. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro il Baern Monaco e in classifica occupano la terza posizione a quota 15, a pari merito con il Bayer Leverkusen. La gara si svolgerà a porte chiuse, in osservanza della normativa anti-Covid.

QUI HERTHA – Klinsmann, tornato in Germania dopo tre anni, potrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-2-3-1 con Schwolow in porta e difesa composta al centro da Boyata e Torunariga e da Pekarik e Mittlestadt ai lati. In mezzo al campo Guenzoudi e Stark. Sulla trequarti Draida, Lukebakio e Cunha, di supporto all’unica punta Piatek.

QUI DORTMUND – Probabile modulo speculare per la squadra allenata da Favre con Burki tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Hummels – Akanij e da Meunier e Guerriero sulle fasce. A centrocampo Witsel e Dahoud. Sulla trequarti Sanchez, Reus e Hazard, di supporto all’unica punta Haaland.

HERTHA (4-2-3-1) – Schwolow, Pekarik, Boyata, Torunariga, Mittlestadt, Guenzoudi, Stark, Draida, Lukebakio, Cunha, Piatek. Allenatore: Klinsmann.

DORTMUND (4-2-3-1) – Burki, Meunier, Hummels, Akanij, Guerriero, Witsel, Dahoud, Sanchez, Reus, Hazard, Haaland. Allenatore: Favre.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Hertha Berlino – Borussia Dortmund, valevole per l’ottava giornata di Bundesliga, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL. Gli abbonati SKY potranno seguirla da PC, smartphone e tablet dopo aver scaricato gratuitamente l’app SkyGO.

Stadio: Olympiastadion di Berlino