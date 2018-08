Higuain-Bonucci-Caldara: la maxi operazione è realtà!

Risolti gli ultimi dettagli tra Milan e Juventus con l’ufficialità dell’affare che potrebbe arrivare da un momento all’altro

MILANO – Ormai è fatta: Gonzalo Higuain e Mattia Caldara si trasferiscono al Milan mentre Leonardo Bonucci torna alla Juventus. La maxi operazione di mercato tra i due club, pura utopia fino a qualche settimana fa, è diventata realtà con l’ufficialità dell’affare che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Decisivi gli incontri di oggi pomeriggio con le parti che hanno risolto gli ultimi dettagli della maxi operazione: Higuain passa al Milan in prestito oneroso da 18 milioni con diritto di riscatto a 36 milioni. L’ex Napoli, inoltre ha da poco lasciato il centro sportivo della Juventus e in serata dovrebbe giungere a Milano per porre la firma sul contratto che lo legherà alla compagine rossonera.

L’attaccante argentino chiedeva una buonuscita alla Juventus da circa 6 milioni, in particolare per accettare la formula del trasferimento (il prestito con diritto di riscatto) che non lo convinceva. I rossoneri hanno proposto un quadriennale a 7,5 a stagione, ossia la cifra che percepiva Bonucci nella scorsa stagione Scambio alla pari con una valutazione da 40 milioni di euro circa tra Caldara e Bonucci, nessun diritto di recompra per la Juventus nei confronti dell’ex difensore dell’Atalanta che giovedì è atteso in Italia per la firma sul contratto. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset l’ex difensore del Bari, invece, si imbarcherà in tarda serata da Minneapolis (alle 15 ora locale), dove ieri ha vissuto in panchina la seconda amichevole della tournée statunitense dei rossoneri, e domani sbarcherà a Torino con un volo via Amsterdam.