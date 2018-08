E’ arrivato poco fa il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Novara e Catania vedono la Serie B.

ROMA – E’ arrivata pochi minuti fa la notizia che i tifosi di Novara, Siena e Catania speravano di ricevere. La Corte Federale d’Appello, ha infatti respinto il ricorso dell FIGC e delle squadre coinvolte nella lotta per i ripescaggi. Ergo, Novara, Siena e Catania sono ad un millimetro dall’ammissione al prossimo campionato di Serie B anche se i toscani dovranno aspettare la decisione del TAR nei confronti dell’Avellino. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale dell FIGC.

Serie B 2018/2019 – Il verdetto dell’udienza: esultano Novara, Catania e Siena

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento dei sigg.ri Santopadre Massimiliano, Goretti Roberto, Percassi Luca, Sartori Giovanni, delle società AC Perugia Calcio Srl e Atalanta Bergamasca Calcio SpA seguito proprio deferimento – nota n. 13057/571 pf 17-18 GP/GC/blp del 7.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018). RESPINTO

2. Ricorso ROBUR SIENA SPA

avverso l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al punto D.4 (pag. 14) del Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018) La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2, 3, 4 e 5, previa riqualificazione degli appelli delle società Robur Siena SpA e FC Pro Vercelli 1892 Srl quali interventi adesivi all’appello FIGC, così

provvede:

– RIGETTA le impugnazioni e, per l’effetto,

CONFERMA la decisione del Tribunale

Federale Nazionale – Sezione

Disciplinare.

3. Ricorso FC PRO VERCELLI 1892 SRL

avverso l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al punto

D.4 (pag. 14) del Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)

4. Ricorso TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA

avverso l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al punto

D.4 (pag. 14) del Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)

5. Ricorso FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

avverso l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al punto

D.4 (pag. 14) del Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del

19.7.2018)

6. Ricorso LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 43 bis C.G.S. relativo all’impugnazione della Delibera del Commissario Straordinario Com. Uff. n. 42 dell’11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018) La C.F.A., impregiudicata la questione dell’interesse a ricorrere da parte della LNP Serie B, rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, ANNULLA ai sensi dell’art. 37, comma 4, del C.G.S., la decisione impugnata e RINVIA al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

7. Ricorso LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

avverso l’accoglimento del ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43 bis C.G.S. proposto dal Foggia Calcio Srl relativo all’annullamento del verbale dell’assemblea ordinaria della L.N.P. Serie B del 5.6.2018 e del verbale del Consiglio Direttivo del 7.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del

13.7.2018)