Hoffenheim – Union Berlino 1-3: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hoffenheim – Union Berlino del 2 Novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Bundesliga 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 20:30

SINSHEIM – Questa sera, 2 Novembre, alle ore 20.30 andrà in scena Hoffenheim – Union Berlino, match valevole per la sesta giornata di Bundesliga 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: HOFFENHEIM-1. FC UNION BERLIN 1-3 SECONDO TEMPO 90' Triplice fischio, è terminato l’incontro tra Hoffenheim e 1. FC Union Berlin con il risultato di 1 a 3. Calciomagazine vi ringrazia per l'attenzione e vi rimanda ai prossimi incontri 90' Cedric Teuchert in gol! Il calciatore calciando con il destro batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 3 90' Il direttore di gara sventola il cartellino per Christoph Baumgartner, autore dell'intervento scorretto 87' Minuti per Niko Gießelmann che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 87' Abbandona il terreno di gioco Julian Ryerson per 1. FC Union Berlin 87' Il tecnico inserisce Marius Bülter sul terreno di gioco 87' Abbandona il campo Sebastian Griesbeck per 1. FC Union Berlin 85' Attenzione! Oliver Baumann tocca nella sua porta e cambia il risultato. Hoffenheim – 1. FC Union Berlin RISULTATO 83' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Cedric Teuchert 83' Finisce qui la partita di Christian Gentner che lascia il campo 81' In campo per Hoffenheim Mijat Gaćinović 81' Esce dal campo Munas Dabbur per Hoffenheim 81' Klauss fa il suo ingresso in campo 81' Finisce qui la partita di Florian Grillitsch che lascia il campo 80' Hoffenheim in gol con Munas Dabbur che ha siglato tiro con il piede destro, assist di Sargis Adamyan! 77' Il tecnico inserisce Joel Pohjanpalo sul terreno di gioco 77' Finisce qui la partita di Taiwo Awoniyi che lascia il campo 71' Il direttore di gara sventola il cartellino per Sebastian Griesbeck, autore dell'intervento scorretto 63' L'arbitro è irremovibile, giallo per Andreas Luthe 62' Sostituzione per Hoffenheim entra in campo Sargis Adamyan 62' Finisce qui la partita di Ishak Belfodil che lascia il campo 62' Dalla panchina si alza Christoph Baumgartner che fa il suo ingresso 62' Abbandona il campo Dennis Geiger per Hoffenheim 60' Rete! Max Kruse grazie a un calcio di rigore (rigore procurato da Sebastian Griesbeck) riesce a trovare la via del gol 58' L'arbitro estrae il cartellino rosso all'indirizzo di Robert Skov 46' Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di Hoffenheim-1. FC Union Berlin. Pronti a vivere le emozioni del match PRIMO TEMPO 45' Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo 34' Il tecnico inserisce Robert Skov sul terreno di gioco 34' Lascia il campo Stefan Posch per Hoffenheim 1' Al via il match tra Hoffenheim e 1. FC Union Berlin!

HOFFENHEIM: Oliver Baumann; Kevin Vogt, Kevin Akpoguma, Stefan Posch (dal 34' pt Robert Skov), Dennis Geiger (dal 17' st Christoph Baumgartner), Florian Grillitsch (dal 36' st Mijat Gaćinović), Sebastian Rudy, Diadié Samassékou, Munas Dabbur (dal 36' st Klauss), Ryan Sessegnon, Ishak Belfodil (dal 17' st Sargis Adamyan). A disposizione: Philipp Pentke, Joshua Brenet, Håvard Nordtveit, Ihlas Bebou. Allenatore: Sebastian Hoeneß.



1. FC UNION BERLIN: Andreas Luthe; Marvin Friedrich, Julian Ryerson (dal 42' st Niko Gießelmann), Florian Hübner, Christopher Lenz, Robin Knoche, Robert Andrich, Sebastian Griesbeck (dal 42' st Marius Bülter), Christian Gentner (dal 38' st Cedric Teuchert), Max Kruse, Taiwo Awoniyi (dal 32' st Joel Pohjanpalo). A disposizione: Lennart Moser, Akaki Gogia, Keita Endo, Tim Maciejewski, Sheraldo Becker. Allenatore: Urs Fischer.



Reti: al 15' st Max Kruse, al 35' st Munas Dabbur, al 40' st Oliver Baumann, al 45' st Cedric Teuchert.



Ammonizioni: al 45' st Christoph Baumgartner (HOF), al 18' st Andreas Luthe (1. ), al 26' st Sebastian Griesbeck (1. ).



La presentazione del match

I padroni di casa, dopo la bella vittoria ottenuta in campo europeo col Gent, si apprestano ad affrontare gli uomini dell’Union Berlino. Tutto sommato positivo il cammino fino a questo punto dell’Hoffenheim. Hanno passato il primo turno della coppa di Germania e ottenuto le prime due vittorie nel girone di Europa League, anche se in campionato, dopo un buon inizio, non arriva una vittoria da ben 3 giornate. Nell’ultima gara un pareggio in trasferta col Werder Brema per 1-1. Per la squadra ospite invece, contiamo 4 risultati utili consecutivi, nelle ultime partite, anche se si tratta di 3 pareggi e una vittoria. La squadra di Fischer, come testimoniano i dati, hanno subito sempre almeno un gol, tranne nella bella vittoria per 4 a 0 col Magonza in casa. In trasferta fino ad ora due pareggi, anche se in due gare non semplicissime con Monchengladbach e Schalke. Sicuramente gli ospiti dovranno fare attenzione in fase difensiva, a maggior ragione contro una squadra come l’Hoffenheim che non fa affatto fatica a segnare. Ecco a voi i probabili schieramenti del match.

Le probabili formazioni di Hoffenheim – Union Berlino

HOFFENHHEIM (3-4-1-2): Baumann; Posch, Vogt, Akpoguma; Rudy, Samassekou, Geiger, Skov; Baumgartner; Bebou, Dabbur. Allenatore: Hoenez

UNION BERLINO (4-2-3-1): Luthe; Trimmel , Friedrich, Knoche, Lenz; Gentner, Andrich; Becker, Kruse, Bülter; Pohjanpalo. Allenatore: Fischer

STADIO: Rhein-Neckar-Arena

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Hoffenheim – Union Berlino, valevole per la sesta giornata di Bundesliga 2020/2021, non verrà trasmesso in chiaro da emittenti televisive italiane. Tuttavia potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.