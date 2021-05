Imolese – AJ Fano 0-0: dove vedere la diretta live e risultato

L’Imolese dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Siano tra i pali, terzini Rondanini e Aurelio e al centro Angeli e Boccardi. In cabina di regia Torrasi affiancato da Lombardi e Masala. In attacco Piovanello e Tommasini ali e Polidori punta centrale. L’AJ Fano dovrebbe optare invece per un 3-5-2 con Viscovo tra i pali, pacchetto difensivo con Cason, Brero e Bruno. In cabina di regia Marino affiancato da Gentile e Marino, esterni Rodio e Monti. In attacco Ferrare e Barbuti.

IMOLESE (4-3-3): Siano; Rondanini, Angeli, Boccardi, Aurelio; Lombardi, Torrasi, Masala; Piovanello, Polidori, Tommasini. Allenatore: Catalano.

AJ FANO (3-5-2): Viscovo; Cason, Brero, Bruno; Rodio, Gentile, Marino, Amadio, Monti; Ferrara, Barbuti. Allenatore: Destro.