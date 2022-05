La partita Imolese – Pistoiese del 15 maggio 2022 in diretta: nel primo tempo espulsi Benedetti da una parte e Folprecht dall’altra mentre a 4 minuti dalla fine la rete di Vona condanna la squadra toscana

IMOLA – Domenica 15 maggio, allo Stadio “Romeo Galli”, andrà in scena Imolese – Imolese, match valido per il ritorno dei playout di Serie C 2021/2022: calcio di inizio alle ore 18. Dopo il 2-1 dell’andata alla squadra di casa, per evitare la retrocessione, serve solo vincere. I romagnoli, al termine della regular season, si sono piazzati al diciassettesimo posto in classifica con 37 punti, frutto di otto vittorie, tredici pareggi e diciassette sconfitte, con quarantadue gol fatti e cinquantasei subiti. I toscani, invece, hanno chiuso al diciottesimo posto la stagione regolare a quota 36 punti, con un cammino di otto partite vinte, dodici pareggiate e diciotto perse, con cinquanta reti segnate e quarantanove incassate. In campionato é finita 1-1 all’andata e 3-0 in favore dell’Imolese al ritorno. A dirigere il match sarà Mario Cascone di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Stefano Camilli di Foligno e Marco Belsanti di Bari, quarto uomo Sajmir Kumara di Verona.

Tabellino

IMOLESE: Rossi G., Angeli M., Benedetti L., D’Alena A. (dal 8′ st Boscolo R.), Liviero M., Lombardi A. (dal 27′ st Belloni N.), Lombardi L. (dal 15′ st De Feo G.), Padovan S., Rinaldi M. (dal 27′ st Cerretti C.), Romano A., Vona E.. A disposizione: Bizzini A., Santopadre A., Belloni N., Boscolo R., Capozzi M., Cerretti C., De Feo G., De Sarlo P., La Vardera S., Lia D., Manzo V., Milani N.

PISTOIESE: Seculin A., Bocic M. (dal 27′ st D’Antoni R.), Di Massimo A. (dal 19′ st Moretti L.), Folprecht Z., Marcucci A., Martina A. (dal 34′ st Nica C.), Mezzoni F., Pinzauti L. (dal 2′ st Pertica G.), Portanova D., Sottini E. (dal 34′ st Venturini A.), Suciu S.. A disposizione: Crespi G. M., Basani G., Castellano F., D’Antoni R., Florentine D., Moretti L., Nica C., Pertica G., Pozzi A., Stijepovic O., Valiani F., Venturini A.

Reti: al 41′ st Vona E. (Imolese).

Ammonizioni: al 28′ pt D’Alena A. (Imolese), al 16′ st Rinaldi M. (Imolese), al 38′ st De Feo G. (Imolese) al 15′ pt Folprecht Z. (Pistoiese), al 45′ st Venturini A. (Pistoiese), al 45′ st Portanova D. (Pistoiese).

Espulsioni: al 24′ pt Benedetti L. (Imolese) al 38′ pt Folprecht Z. (Pistoiese).

La presentazione del match

QUI IMOLESE – Fontana dovrà rinunciare di Lia e Santoro, infortunati, e valutare le condizioni di Luca Lombardi. Probabile modulo 4-3-3 con Rossi tra i pali e retroguardia formata al centro da Rinaldi e Vona e ai lati da Angeli e Liviero. A centrocampo Lombardi, D’Alena e Benedetti. Tridente offensivo composto da Padovan, Belloni e Romano.

QUI PISTOIESE – Alessandrini, che dovrà fare a meno dello squalificato Vano, dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2, schierando in porta Seculin e con Moretti, Portanova e Venturini a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Suciu con Marcucci e Folprecht; sulle corsie esterne Mezzoni e Martina. Davanti Bocic e Pinzauti.

Le probabili formazioni di Imolese – Pistoiese

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Portanova, Venturini; Mezzoni, Folprecht, Marcucci, Suciu, Martina; Pinzauti, Bocic. Allenatore: Marco Alessandrini.

IMOLESE (4-3-3): Rossi, Angeli, Rinaldi, Vona, Liviero, A. Lombardi, D’Alena, Benedetti, Padovan, Belloni, Romano. Allenatore: Gaetano Fontana.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.