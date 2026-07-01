Kane trascina l’Inghilterra: rimonta RD Congo e vola agli ottavi del Mondiale

Diretta Inghilterra-DR Congo di Mercoledì 1 luglio 2026: doppietta di Harry Kane dopo il gol iniziale di Cipenga. A Atlanta gli inglesi rimontano e volano agli ottavi

ATLANTA – L’Inghilterra soffre, sbatte contro un super Mpasi, rischia il tracollo, ma alla fine si aggrappa al suo leader: Harry Kane. La doppietta del centravanti ribalta la Repubblica Democratica del Congo e consegna agli inglesi la qualificazione agli ottavi dei Mondiali 2026, dove li attende il Messico. Una partita intensa, giocata ad Atlanta, che ha mostrato limiti e nervosismi della squadra di Tuchel, ma anche la capacità dei grandi campioni di decidere le sfide più complicate.

Cronaca della partita

A Atlanta l’Inghilterra supera la Repubblica Democratica del Congo 2-1 e vola agli ottavi dei Mondiali 2026 grazie alla doppietta di Harry Kane, decisivo nel momento più difficile. Gli inglesi partono male e dopo appena sette minuti subiscono il gol di Cipenga, bravo a sfruttare un taglio di Sadiki e a sorprendere Pickford sul primo palo. La squadra di Tuchel fatica a reagire: manovra lenta, prevedibile, nessuna accelerazione. Solo nel finale di primo tempo arrivano le occasioni, tutte respinte da uno straordinario Mpasi, autore di tre interventi decisivi su Bellingham e Kane. L’Ecuador sfiora anche il raddoppio con Wissa, che colpisce il palo.

Nella ripresa l’Inghilterra continua a faticare, ma i cambi di Tuchel – Saka, Gordon ed Eze – danno nuova energia. Il pareggio arriva al 30’: cross di Rice, controcross di Gordon e colpo di testa vincente di Kane. Pochi minuti dopo il capitano firma il capolavoro: circondato da cinque avversari, si allarga e scarica un destro sotto la traversa. L’Inghilterra avanza, ma contro il Messico servirà molto di più.

Tabellino

INGHILTERRA: Pickford J., Spence D. (dal 25′ st Eze E.), Konsa E., Guehi M., O’Reilly N., Anderson E., Rice D. (dal 45’+1 st Stones J.), Madueke N. (dal 16′ st Saka B.), Bellingham J., Rashford M. (dal 16′ st Gordon A.), Kane H.2. A disposizione: Burn D., Chalobah T., Eze E., Gordon A., Henderson D., Henderson J., James R., Mainoo K., Quansah J., Rogers M., Saka B., Stones J., Toney I., Trafford J., Watkins O. Allenatore: Tuchel T..

DR CONGO: Mpasi-Nzau L., Wan-Bissaka A., Mbemba Ch., Tuanzebe A., Masuaku A. (dal 44′ st Kayembe J.), Mukau N. (dal 31′ st Kayembe E.), Moutoussamy S. (dal 44′ st Mayele F.), Sadiki N., Mbuku N. (dal 19′ st Elia M.), Wissa Y., Cipenga B. (dal 31′ st Bongonda T.). A disposizione: Bakambu C., Banza S., Batubinsika D., Bongonda T., Elia M., Epolo M., Fayulu T., Kakuta G., Kalulu G., Kapuadi S., Kayembe E., Kayembe J., Mayele F., Pickel C., Tshibola A. Allenatore: Desabre S..

Reti: al 30′ st Kane H. (Inghilterra) , al 41′ st Kane H. (Inghilterra) al 7′ pt Cipenga B. (DR Congo) .

Ammonizioni: al 19′ pt Bellingham J. (Inghilterra) al 28′ pt Sadiki N. (DR Congo).

Presentazione del match

Mercoledì 1 luglio, alle 18 ore italiane, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo si affrontano nella gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Si tratta di un dentro o fuori secco: chi passa il turno volerà agli ottavi, dove troverà il Messico, che la scorsa notte ha battuto 2-0 Ecuador. Una partita che profuma di storia, perché le due nazionali non si sono mai affrontate prima, né in competizioni ufficiali né in amichevole.

L’Inghilterra di Thomas Tuchel ha chiuso al primo posto il Gruppo L con 7 punti, trascinata dai gol di Harry Kane e Jude Bellingham. Gli inglesi hanno battuto la Croazia, pareggiato con il Ghana e superato Panama, mostrando solidità e continuità di rendimento.

Percorso diverso ma altrettanto significativo per la RD del Congo, protagonista di una qualificazione storica. La squadra del CT Sébastien Desabre ha ottenuto 4 punti nel Gruppo K, avanzando come una delle migliori terze. Dopo il pareggio contro il Portogallo e la sconfitta con la Colombia, la vittoria per 3-1 sull’Uzbekistan ha regalato al Paese una pagina indimenticabile.

Per gli africani è la prima volta nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale, mentre l’Inghilterra può contare su un precedente incoraggiante: nelle gare a eliminazione diretta contro nazionali africane ai Mondiali, gli inglesi hanno sempre vinto (Camerun 1990, Senegal 2022)

La direzione di gara è affidata al giordano Makhadmeh, assistito dai connazionali Alkalaf e Alroalle. Quarto ufficiale Al-Turais (Arabia Saudita). Al VAR il venezuelano Soto, con Miranda (Messico) come assistente VAR.

COME ARRIVA L’INGHILTERRA – L’Inghilterra si dispone con un 4-2-3-1 molto lineare. Pickford in porta, davanti a una difesa composta da Quansah, Konsa, Guéhi e O’Reilly, struttura pensata per garantire aggressività centrale e copertura sulle fasce. In mezzo, Anderson e Rice formano la coppia di equilibrio: il primo lavora sulle uscite in pressione, il secondo gestisce tempi e protezione della linea.La trequarti è affidata a Saka, Bellingham e Rashford, con compiti chiari: ampiezza, inserimenti e capacità di rifinire tra le linee. Kane è il riferimento avanzato.

COME ARRIVA LA DR CONGO – La Repubblica Democratica del Congo risponde con un 5-3-2 compatto. Mpasi guida una linea difensiva a cinque formata da Wan‑Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi e Masuaku, pensata per chiudere gli spazi interni e assorbire la qualità inglese. A centrocampo, Sadiki, Moutoussamy e Mbuku hanno il compito di schermare Bellingham e di accompagnare le transizioni. Davanti, Wissa e Bakambu rappresentano la principale arma offensiva

Probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mbuku; Wissa, Bakambu. Ct: Desabre.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiova su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.