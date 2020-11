Inghilterra – Islanda: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Inghilterra – Islanda del 18 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League

LONDRA – Mercoledì 18 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Inghilterra – Islanda, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte ci sono gli inglesi che sono reduci dalla decisiva sconfitta contro il Belgio ed in classifica occupano la terza posizione in classifica con 7 punti. Dall’altra parte c’è la Nazionale scandinava che viene dalla sconfitta contro la Danimarca ed in classifica occupa l’ultimo posto solitario con 0 punti.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI INGHILTERRA – Massiccio turnover per Southgate che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Henderson in porta, pacchetto difensivo composto da Keane, Saka e Dier. A centrocampo Bellingham e Maitiland-Niles in cabina di regia con Chilwell e Foden sulle corsie esterne mentre in attacco spazio a Calvert-Lewin e Sancho alle spalle di Abraham.

QUI ISLANDA – Gli islandesi dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Runarsson in porta, pacchetto difensivo composto da Ingason, Eyjolfsson e Magnusson. A centrocampo Bjarnason in cabina di regia con G.Sigurdsson e A.Sigurdsson mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Saevarsson e Skulason. In attacco tandem offensivo composto da Gudmundsson e Boovarsson.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inghilterra – Islanda, valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la cronaca del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Inghilterra – Islanda

INGHILTERRA (3-4-2-1): Henderson; Keane, Saka, Dier; Chilwell, Bellingham, Maitiland-Niles, Foden, Calvert-Lewin, Sancho, Abraham. Allenatore: Southgate

ISLANDA (3-5-2): Runarsson; Ingason, Eyjolfsson, Magnusson, Saevarsson, G.Sigurdsson, Bjarnason, A.Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Boovarsson. Allenatore: Hamren

STADIO: Wembley