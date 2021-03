Inghilterra – Polonia: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Inghilterra – Polonia del 31 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

LONDRA – Mercoledì 31 marzo alle ore 20.45 andrà in scena Inghilterra – Polonia, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo I delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale di Southgate che viene dall’ottimo successo esterno contro l’Albania ed in classifica occupa il primo posto solitario con 6 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Paulo Sousa che viene dal netto successo casalingo contro l’Andorra ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme all’Ungheria, con 4 punti.

QUI INGHILTERRA – Southgate dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Pope in porta, pacchetto difensivo composto da Trippier e Walker sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Maguire e Stones. A centrocamo Bellingham e Rice in cabina di regia mentre davanti spazio a Foden, Mount e Sterling alle spalle di Kane.

QUI POLONIA – Paulo Sousa dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Rybus sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Piatkowski e Glik. A centrocampo Krychowiak in cabina di regia con Jozwiak e Kozlowski mezze ali mentre davanti spazio a Zielinski alle spalle del tandem offensivo composto da Milik e Piatek.

Le probabili formazioni di Inghilterra – Polonia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; Trippier, Maguire, Stones, Walker; Bellingham, Rice; Foden, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Piatkowski, Glik, Rybus; Jozwiak, Krychowiak, Kozlowski; Zielinski; Milik,Piatek Allenatore: Paulo Sousa

STADIO: Wembley

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inghilterra – Polonia, valevole per la terza giornata del Gruppo I delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.