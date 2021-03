Germania – Macedonia del Nord: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Germania – Macedonia del Nord del 31 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

DUISBURG – Mercoledì 31 marzo alle ore 20.45 andrà in scena Germania – Macedonia del Nord, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo J delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale tedesca che viene dall’ottimo successo esterno contro la Romania ed in classifica occupa la prima posizione, in coabitazione con l’Armenia, a quota 6 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale macedone che viene dal netto successo casalingo contro il Liechtenstein ed in classifica occupa il terzo posto, insieme alla Romania, con 3 punti.

La presentazione del match

QUI GERMANIA – Low dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-3-3 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Emre Can e Klostermann sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rudiger e Ginter. A centrocampo Kimmich in cabina di regia con Gundogan e Goretzka mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Sané, Werner e Gnabry.

QUI MACEDONIA DEL NORD – La Nazionale macedone dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Dimitrievski in porta, pacchetto difensivo composto da Ristovski e Alioski sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Musliu e Ristevski. A centrocampo Spirovski e Bardhi in cabina di regia con Radeski ed Elmas sulle corsie laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Pandev e Trajkovski.

Le probabili formazioni di Germania – Macedonia del Nord

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Emre Can, Rudiger, Ginter, Klostermann; Gundogan, Kimmich, Goreztka; Sané, Werner, Gnabry. Allenatore: Low

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski, Alioski; Radeski, Spirovski, Bardhi, Elmas; Pandev, Trajkovski. Allenatore: Angelovski

STADIO: Schauinsland-Reisen-Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Germania – Macedonia del Nord, valevole per la terza giornata del Gruppo J delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.