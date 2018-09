Inghilterra – Spagna: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Inghilterra – Spagna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la UEFA Nations League, fischio d’inizio alle ore 20.45

LONDRA – Sabato 8 settembre alle ore 20.45 si giocherà Inghilterra – Spagna, incontro valido per il Gruppo 4 della Lega A della UEFA Nations League. Da una parte c’è la Nazionale dei Tre Leoni che ha chiuso il Mondiale russo in quarta posizione: sconfitta in semifinale contro la Croazia e sconfitta contro il Belgio, nella finale per il terzo posto, per la compagine inglese. Dall’altra parte, invece, ci sono le Furie Rosse che sono state eliminate clamorosamente, dalla rassegna Mondiale, agli ottavi di finale. Sconfitta ai rigori contro la Russia per la Nazionale iberica che punta a rilanciarsi. Sono 25 i precedenti tra Inghilterra e Spagna con l bilancio che vede gli inglesi in vantaggio con 12 vittorie, a fronte dei 9 successi degli iberici. 4 pareggi con 41 reti messe a segno dall’Inghilterra mentre la Spagna ne ha realizzate 28.

La cronaca minuto per minuto



QUI INGHILTERRA – Southgate dovrebbe mandare la sua squadra in campo col classico 3-5-2 con Pickford tra i pali, pacchetto arretrato composto da Tarkowski, Stones e Maguire. A centrocampo Dier in cabina di regia con Alli e Lingard mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Trippier e Rose. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Sterling e Kane.

QUI SPAGNA – La nuova Spagna di Luis Enrique dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con De Gea in porta, reparto difensivo composto da Carvajal e Marcos Alonso sulle fasce mentre nel mezzo Sergio Ramos e Raul Albiol. A centrocampo Busquets in cabina di regia con Thiago Alcantara e Saul mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Isco e Asensio a supporto di Morata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inghilterra – Spagna, valevole per la il Gruppo 4 della Lega A, verrà trasmesso su Canale 5.

Le probabili formazioni del match

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Tarkowski, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Dier, Lingard, Rose, Sterling, Kane. Allenatore: Southgate

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Raul Albiol, Marcos Alonso, Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Saul, Isco, Morata, Asensio. Allenatore: Luis Enrique

STADIO: Wembley

ARBITRO: Danny Makkelie (NED)