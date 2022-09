MILANO – Mercoledì 7 settembre, allo Stadio “Giiuseppe Meazza” di Milano, l’Inter affronterà il Bayern Monaco nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21. Le due squadre sono state inserite nel Gruppo C, del quale fanno parte anche Barcellona e Viktoria Plzen Nella precedente edizione l’Inter era riuscito ad andare oltre la fase a gironi ma poi era stato eliminato agli ottavi di finale dal Liverpool. Viene dalla sconfitta per 3-2 rimediata nel Derby e in classifica ha 9 punti punti, con un percorso di tre partite vinte e due perse, undici gol fatti e otto subiti. Il Bayern Monaco ci riprova dopo che nella passata stagione era stato battuto dal Villarreal ai quarti di finale La squadra di Nagelsmann é seconda in Bundesliga a quota 11 dopo cinque turni, a una lunghezza dal duo di testa formato da Dortmund e Friburgo; é reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Union Berlino. L’ultimo confronto tra le due compagini risale al 27 luglio 2018 quando nell’International Champions Cup i nerazzurri si imposero per 0-2.

RISULTATO FINALE: INTER - BAYERN MONACO 0-2

SECONDO TEMPO

48' si chiude senza altre emozioni la sfida tra Inter e Bayern Monaco. I tedeschi hanno fatto valere il tasso tecnico superiore per passare al San Siro con i nerazzurri che hanno provato a reagire in particolare a inizio ripresa ma senza far male. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

45' 3 minuti di recupero

44' intervento in ritardo di Dimarco su Muller, giallo inevitabile

42' da Correa a Dimarco che in area prova a servire Lautaro chiuso dalla difesa

39' in campo Musiala per Sané e Stanisic per L. Hernandez

38' incredibile gol divorato da Correa! Su palla recuperata da Correa, diagonale in area con il destro largo da favorevole posizione!

37' verticalizzazione di Sané per Gnabry ma conclusione in area frettolosa e alta

36' in campo Gagliardini per Calhanoglu

35' pochi rischi per i tedeschi in questa ripresa, dopo il gol ha spento un pò l'entusiasmo dei nerazzurri che a inizio ripresa hanno provato a spaventarli

32' angolo conquistato da Lautaro ma nulla di fatto

30' dentro Gnabry per Coman e Upamecano per De Ligt

29' tentativo di Muller al volo in area alta

26' in campo Correa per Dzeko, Darmian per Dumfries, Dimarco per Bastoni e De Vrij per Skriniar

26' fallo di Muller in attacco e cambi per l'Inter

23' azione rapida dei tedeschi, Coman serve in area Mané ma diagonale sul primo palo respinto con i piedi da Onana!

21' RADDOPPIO DEL BAYERN! Doppio uno due tra Mané e Sané in area, sul cross di quest'ultimo sfortunato intervento da due passi di D'Ambrosio nella sua porta!

20' brivido in area dell'Inter su cross di Kimmich deviato dalla schiena di Brozovic, Onana non trattiene la sfera che blocca però in due tempi!

18' su cross di Coman sul primo palo tocco involontario in mano di Brozovic che era scivolato, non c'è nulla per arbitro e VAR

16' in campo Goretzka per Sabitzer

15' pressiona alta quasi al limite dell'area di Lautaro su Neuer in difficoltà sul rinvio

14' conclusione in area di Coman deviata da Skriniar e palla sopra la traversa. Dalla bandierina traiettoria tra le braccia di Onana

13' fallo in attacco di Mané su Skriniar che gli ha coperto la corsa

11' dall'altra parte ottima chiusura di Skriniar in area su Sabitzer. Sugli sviluppi del corne tentativo di Muller deviato da Mané sul fondo

9' angolo conquistato da D'Ambrosio: batte Calhanoglu, colpo di testa Dzeko sulla traiettoria la coscia di Hernandez ma l'Inter conquista un nuovo tiro dalla bandierina. Sugli sviluppi palla verso il secondo palo con Neuer che in qualche modo ostacola Dumfries e l'azione sfuma

8' possesso palla prolungato dell'Inter che sembra essere partito con un miglior piglio

5' palla gol per Dzeko! Su cross basso di Dumfries, finta sul primo palo di D'Ambrosio e piattone centrale del bosniaco e nessun problema per Neuer

2' conclusione alta da due passi di D'Ambrosio al volo su palla svirgolata a Lautaro

1' fallo di Pavard su Calhanoglu ai 25 metri in posizione leggermente defilata: batte lo stesso turco verso il secondo palo per Dzeko che viene chiuso

si riparte con il calcio d'inizio battuto dall'Inter, nessun cambio nell'intervallo

ben ritrovati con la diretta della partita, siamo nel secondo tempo con le squadre nuovamente in campo

PRIMO TEMPO

46' si chiude qui il primo tempo di Inter - Bayern Monaco, 1-0 all'intervallo in virtù della rete di Sané al 25' minuto. A tratti schiacciante la squadra tedesca che ha messo in difficoltà con una pressione molto alta, bella l'imbucata che ha lanciato a rete la punta e nerazzurri che hanno provato a reagire al momento senza grande convinzione. Un tiro contro i nove verso lo specchio della porta. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per seguire la ripresa

45' 1 minuto di recupero

44' da Mkhitaryan per Dzeko che prova a far proseguire sulla sua fascia ma senza trovare compagni, palla sul fondo

42' cross basso di D'Ambrosio, intercetta e allontana a centroarea De Ligt

40' chiusura di Bastoni su Mané a centroarea, quindi in uscita fallo tattico su Brozovic di De Ligt che prende il giallo

38' scontro tra Sabitzer e Dzeko con quest'ultimo che ha la peggio. Gioco fermo, qualche problema anche per Sabitzer ma entrambi i giocatori si rialzano prontamente

37' doppia chance per il Bayern prima con Davies in area con il piatto, respinta a terra di Onana che non trattiene quindi Sabitzer apre troppo il diagonale!

34' cross dal fondo di Gosens, c'è una deviazione per l'angolo: batte Calhanoglu per Dzeko che viene anticipato di testa da Muller! Ci prova ancora il turco questa volta dalla destra ma viene ravvisato un fallo in attacco

32' fallo di D'Ambrosio su Hernandez, punizione Bayern: colpisce un pò male Kimmich con palla tra le braccia di Onana

31' rimessa laterale lunga di Dumfries verso il centro area per Dzeko che non riesce ad addomesticare la sfera

29' conclusione di Calhanoglu murata dalla difesa, Dzeko lotta per conquistare una rimessa laterale

28' errore in disimpegno di Skriniar fa scatenare un'azione di contropiede rapida che per poco non porta alla conclusione in area

25' SANE'! VANTAGGIO DEL BAYERN MONACO! Lancio millimetrico di Kimmich per il compagno bravo a infilarsi tra i due centrali, ingresso in area e con una gestione palla molto buona riesce a scartare Onana e a depositare nella porta sguarnita con il piatto destro!

22' appoggio di Mané in area per Muller che lascia partire con il piattone mancino una conclusione insidiosa, vola Onana a deviare sotto l'incrocio dei pali! Sul corner allontana temporaneamente la difesa e pochi istanti dopo a centroarea Muller calcia centralmente, se la passa bene il portiere nerazzurro che trova la sfera vicino a se e la blocca

20' terzo tentativo per Kimmich sempre con il mancino dal limite, ancora Onana a terra fa sua la sfera

18' fallo a centrocampo di Lautaro su Lucas Hernandez, è un peccato perchè si sarebbe potuto scatenare un interessante contropiede

16' su cross dal fondo di Dumfries, tocco dalla difesa con palla sui piedi di D'Ambrosio in area ma tentativo troppo centrale per impensierire Neuer

15' filtrante in area leggermente fuori misura per Mané, ci arriva prima in uscita Onana

12' lancio lungo di Calhanoglu sul secondo palo per Dumfries che non riesce ad agganciare la sfera

10' ottima chiusura in scivolata di Gosens su Mané ma la squadra di Inzaghi non riesce a uscire in impostazione. Filtrante di Sané per Davies che in area non riesce a tenere la sfera in campo

9' Sané, cross a mezz'altezza in area per la girata senza troppa convinzione di Muller, blocca a terra il portiere

7' grande intensità sin dai primi minuti, anche l'Inter prova ad abbozzare un pressing ma viene lasciata più libertà di manovra agli avversari

6' pallonetto smarcante di Dzeko a destra sul taglio di Lautaro alle spalle di Sabitzer, conclusione di mezzo collo esterno a incrociare un pò largo. Dall'altra parte contropiede a destra con Mané ma tentativo alto a tentare di sorprendere Onana leggermente fuori dai pali

5' punizione conquistata da D'Ambrosio su pressione tedesca ma la manovra non riesce a essere sufficientemente fluida

3' palla persa sulla trequarti da Brozovic, ancora Kimmich liberato al tiro dal limite questa volta non trattiene Onana ma la difesa libera quindi segnalata posizione di offside

3' primo tentativo dal limite dell'area di Kimmich con il mancino, palla verso il primo palo bloccata a terra da Onana

1' primo possesso palla per i tedeschi che senza fretta si appoggiano ai centrali difensivi, intercettato un passaggio di Mané ma il rinvio di Onana sulla pressione avversaria è errato, palla regalata agli avversari

Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Bayern Monaco in maglia a sfondo bianco, Inter nella tradizionale maglia nerazzurra

In difesa tra i tedeschi l'ex juventino De Ligt, in avanti Mané supportato da Sané, Muller e Coman

Ci siamo! Inter e Bayern Monaco in campo, tutto pronto all'inizio della prima sfida di questa nuova stagione di Champions League per queste due squadre

Le squadre al tunnel pronti a far capolino in campo, mettetevi comodi per gustarvi il match con noi

I nerazzurri per la 16esima stagione partecipa alla UEFA Champions League, la quinta consecutiva

In casa Inter abbiamo accennato delle novità di formazione a partire dai pali che saranno difesi da Onana mentre in difesa c'è posto per D'Ambrosio invece di De Vrij. A centrocampo panchina per Barella e fiducia a Mkhitaryan mentre in avanti riproposta la coppia Lauraro - Dzeko con Lukaku indisponibile

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, ci troviamo per la prima giornata della fase a gironi con l'Inter che affronterà il Bayern Monaco. Dalle ore 21 seguiremo le fasi del match. I due allenatori intanto hanno fatto le loro scelte con Inzaghi che ha ruotato alcuni giocatori.

TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Skriniar (dal 26' st De Vrij), Bastoni (dal 26' st Dimarco); Dumfries (dal 26' st Darmian), Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu (dal 36' st Gagliardini), Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko (dal 26' st Correa). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, Barella, Dimarco, Darmian. Allenatore: Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt (dal 30' st Upmecano), L. Hernandez (dal 39' st Stanisic), Davies; Kimmich, Sabitzer (dal 16' st Goretzka); Coman (dal 30' st Gnabry), Muller, Sané (dal 39' st Musiala); Mané. A disposizione: Ulreich, Schenk, Upmecano, Gnabry, Goretzka, Choupo-Moting, Gravenberch, Tel, Mazraoui, Musiala, Stanisic. Allenatore: Nagelsmann.

Reti: al 25' pt Sané, al 21' st D'Ambrosio (autorete)

Ammonizioni: De Ligt, Dimarco

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa