Inter – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter-Cagliari di domenica 14 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024

MILANO – Domenica 14 aprile a San Siro andrà in scena Inter–Cagliari, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A: calcio d’inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione di Simone Inzaghi che non perde dallo scorso fine settembre 2023 (1-2 rimediato dal Sassuolo) ed è reduce dalla seconda vittoria consecutiva sul campo dell’Udinese (1-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Claudio Ranieri che vengono dal successo interno contro l’Atalanta (2-1) dopo il pareggio interno con l’Hellas Verona (1-1). Inter saldamente in vetta alla classifica con 82 punti frutto di 26 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta (+14 dal Milan secondo) mentre il Cagliari si trova al tredicesimo posto a quota 30 punti con 7 successi, 9 pareggi e 15 ko (+4 dalla zona retrocessione).

I nerazzurri hanno totalizzato 41 punti tra le mura amiche (un ko, 13 successi e 2 pari) mentre i rossoblu hanno portato a casa in trasferta appena un successo, quattro pari e dieci sconfitte. I precedenti a San Siro tra le due compagini sorridono ai nerazzurri con 50 vittorie, 31 pareggi e 16 sconfitte con 178 gol realizzati e 99 reti subite. A dirigere l’incontro sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Dario Garzelli di Livorno. Quarto ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara. Al VAR Marco Di Bello di Brindisi e Paolo Valeri di Roma 2.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER-CAGLIARI]

RISULTATI IN DIRETTA: Domenica 14 aprile alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le parole di Claudio Ranieri

“Ci vuole equilibrio e lo dico sempre ai miei giocatori. Mi auguro che la squadra abbia equilibrio a sfidare i futuri campioni d’Italia. Si può passare dalle stelle alle stalle in sette giorni. Affronteremo una macchina perfetta, uscita dalla Champions solo per un po’ di sfortuna. Noi faremo la nostra partita davanti ad uno stadio sold out. Possiamo metterli in difficoltà, ma dobbiamo fare una gara perfetta sperando che l’Inter non la faccia. Siamo consapevoli dei valori in campo e l’Inter è nettamente più forte”.

Presentazione del match

QUI INTER – Assenti gli squalificati Pavard e Lautaro Martinez oltre all’infortunato Cuadrado. A protezione di Sommer ci saranno Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie esterne Darmian agirà a destra e Dimarco a sinistra con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. Davanti spazio a tandem offensivo Sanchez-Thuram.

QUI CAGLIARI – Assenti gli infortunati Mancosu, Pavoletti e Petagna oltre agli squalificati Nandez e Deiola per Ranieri. Tra i pali Scuffet con Zappa, Mina, Dossena e Augello a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Sulemana, Prati e Makoumbou con Gaetano sulla trequarti a sostegno di Shomurodov e Lapadula.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Gaetano; Shomurodov, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva tramite l’app di DAZN.