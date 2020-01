Inter – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Fiorentina del 29 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Mercoledì 29 gennaio alle ore 20.45 andrà in scena Inter – Fiorentina, incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte ci sono i nerazzurri che stanno vivendo un periodo di leggera flessione come dimostrato dai tre pareggi consecutivi, di cui l’ultimo col Cagliari, ma in classifica sono solo a 3 punti dalla Juventus. Dall’altra parte c’è la Viola che è reduce dal pareggio casalingo contro il Genoa ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 25 punti. La vincente di questo confronto se la vedrà contro il Napoli in semifinale.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 29 gennaio

La presentazione del match

QUI INTER – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Ranocchia, De Vrij e Godin. A centrocampo Borja Valero in cabina di regia con Sensi e Barella mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Young e Moses. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez ed uno tra Lukaku e Sanchez.

QUI FIORENTINA – Qualche dubbio per Iachini che dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: Dragowski tra i pali, pacchetto arretrato formato da Milenkovic, Ceccherini e Caceres. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Benassi e Pulgar mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Eysseric. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Vlahovic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Fiorentina, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Inter – Fiorentina

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Godin; Youns, Sensi, Borja Valero, Barella, Moses; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Eysseric, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini

STADIO: San Siro