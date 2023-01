MONZA BRIANZA – Mercoledì 25 genanio all’U-Power di Monza, andrà di scena la sfida valevole per la Supercoppa Italiana Primavera tra Inter e Fiorentina. Calcio d’inizio alle ore 20:30, tra due formazioni che hanno la possibilità di portarsi a casa il primo trofeo stagionale. Due squadre ben allenate, composte da diversi giocatori talentuosi e dal futuro roseo. La Fiorentina già vincitrice nella scorsa stagione, vuole portare a casa la sua sesta Supercoppa, mentre l’Inter c’è riuscita soltanto una volta. Entrambe si giocheranno tutto in una notte. Nel caso in cui non dovessero bastare i novanta minuti, ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. C’è d’attendersi un match aperto e gradevole, dove non c’è una vera favorita alla vittoria finale. I campioni d’Italia dell’Inter contro la Fiorentina detentrice della Coppa Italia, non resta che allacciarsi le cinture e godersi lo spettacolo. A dirigere il match, Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari (Rovereto) e Roberto Allocco (Bra). Quarto uomo Simone Gauzolino (Torino) .

RISULTATO FINALE: INTER - FIORENTINA 1-2

SECONDO TEMPO

49' è finita! La Fiorentina batte 2-1 l'Inter e conquista la Supercoppa italia! Successo costruito nel primo tempo con la perla di Amatucci su punizione e la rete di Berti su disimpegno errato sulla trequarti difensiva di Dervishi. Nella ripresa il neo entrato Owusu rimette in corsa i suoi ma la difesa ha avuto la meglio con Carboni che a due minuti dal 90esimo si fa cacciare un pò ingenuamente. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo agli altri live in corso sui EFL Cup e Copa del Rey

48' punizione per l'Inter con anche Botis in area, palla centrale di Stankovic bloccata senza problemi da Martinelli

44' 4 minuti di recupero

43' doppio giallo per Valentin Carboni, Inter in 10! Il giocatore si è allungato troppo la palla e finisce per commetter fallo su potenziale azione di contropiede

42' lascia il campo Berti per Vitolo

42' palla persa a centrocampo da Owusu che entra con fallosamente a centrocampo e prede il giallo

40' angolo conquistato da Vigiani ma traiettoria del corner che ha attraversato la linea bianca e nulla di fatto

38' in campo Esposito per Dervishi

37' doppia occasione viola! Bolide da fuori area di Di Stefano che si stampa sull'incrocio dei pali e che sbatte su Sene e da due passi devia sul fondo!

36' contropiede con Kayode per Sene, ottimo intervento con la diagonale di Zanotti a evitare il suo ingresso in area

34' due cambi per la Fiorentina: lascia il campo Toci per Sene mentre Comuzzo prende il posto di Krastev che esce dal campo un pò acciaccato

33' in campo Stankovic per Di Pentima

32' palla in area con Martinelli che rischia nell'uscita quindi palla dal limite calciata da Iliev nel tentativo di trovare lo specchio della porta libero ma viene murato da un difensore

30' OWUSU!! ACCORCIA LE DISTANZE L'INTER!!! Su rinvio corto della difesa palla ai 25 metri per il giocatore che senza pensarci su lascia partire una sassata con il destro con palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Martinelli

28' conclusione un pò telefonata di Carboni da fuori area, blocca senza problemi Martinelli

26' giallo a Di Stefano che ha fermato una ripartenza

23' angolo per la viola dalla destra d'attacco, palla prolungata sul secondo palo e sul contro cross lasciato libero Krastev ma colpo di testa a lato!

18' palla in area di Berti per Toci dopo un bel controllo non riesce a concludere con precisione favorendo l'intervento del portiere

13' conclusione di Carboni molto insidiosa all'angolino destro con il mancino, si distende Martinelli a deviare sul fondo! Nulla da fare sul corner successivo

9' giallo per Vigiani, punito il suo intervento a centrocampo su Iliev

4' angolo per l'Inter per chiusura di Krastev: batte Owugu sul secondo palo per Fontanarosa, cross verso il secondo palo bloccato da Martinelli

calcio d'avvio battuto dall'Inter, nessun cambio per la Fiorentina

in campo Kamate per Martini mentre Owusu per Andersen

ben ritrovati con il secondo tempo di Inter - Fiorentina, squadre in campo

PRIMO TEMPO

49' si chiude qui il primo tempo tra Inter e Fiorentina, 2-0 all'intervallo per i gol di Amatucci su punizione e Berti su errore della difesa nerazzurra. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

48' prova a chiudere in avanti la squadra nerazurra con una punizione dalla sinistra, scodella in area Iliev ma la difesa ha la meglio

47' su cross di Zanotti per in area a Carboni, bello il dribbling meno la conclusione di destro a lato

47' su corner dalla sinistra sul primo palo prova con il tacco Fontanarosa e palla larga sul fondo

44' 4 minuti di recupero

43' palla in verticale per Curatolo che dopo un bello scatto entra in area e da posizione defilata con il destro calcia largo sul palo opposto

41' punizione calciata male da Ilev a favorire l'intervento della difesa

38' fallo in attacco di Iliev su Grygar molto bravo a coprire la sfera che sfila sul fondo

36' offside per l'Inter con Martinelli coraggioso nell'uscire fuori dall'area di rigore

34' spunto di Di Stefano atterrato sulla trequarti d'attacco, palla scodellata in area con i pugni allontana Botis e sugli sviluppi dell'azione troppo lungo il cross dal fondo di Amatucci

24' RADDOPPIO DELLA FIORENTINA! BERTI!! Retropassaggio suicida di Dervishi, si inserisce sulla traiettoria il numero 14, bravo a inserirsi in area e a concludere di precisione con il mancino

24' buona copertura difensiva di Kayode su Martini che finisce per commetter fallo

20' apertura di Di Stefano per Kayode che si accentra in area ma con il destro non riesce a tenere bassa la mira

18' primo giallo per Amatucci, punito un'intervento falloso su Grygar

14' prova a riorganizzarsi la squadra di Chivu che in pochi minuti ha perso il suo attaccante e subito gol

11' AMATUCCI! VANTAGGIO DELLA FIORENTINA direttamente su punizione! Conclusione a giro con il destro dell'8 all'angolino sinistro, sorpreso Botis

8' cambio dunque per l'Inter con Curatolo per Zuberek

7' tegola per Chivu costretto probabilmente a giocarsi la prima sostituzione, il giocatore viene portato in barella

7' gioco fermo, a terra Zuberek che a seguito di un contrasto appoggia male il ginocchio, si è un pò girato. Staff medico in campo per verificare le condizioni del polacco

4' spunto di Zuberek in area da posizione defilata tentativo di cross smorzato da un difensore e comoda presa in uscita per il portiere

2' palla gol per l'Inter con Iliev che scippa palla ai 25 metri a Krastev e si invola in area ma a tu per tu con Martinelli si fa neutralizzare la conclusione in angolo! Nulla di fatto su tiro dalla bandierina

Partiti! Calcio d'avvio battuto dalla Fiorentina in maglia a sfondo bianco, Inter nella classica nerazzurra

Ci siamo! Inter e Fiorentina Primavera in campo, siamo pronti a gustarci la sfida

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, questa sera il calcio giovanile protagonista di questa diretta. In campo Inter e Fiorentina a Monza per la Supercoppa Italiana. Calcio d'inizio dalle ore 20.30.

TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Botis; 2 Zanotti, 3 Fontanarosa (C), 31 Di Pentima (dal 33' st 4 Stankovic), 27 Dervishi (dal 38' st 23 Esposito); 8 Grygar, 24 Andersen (dal 1' st 30 Owusu); 7 Martini (dal 1' st 14 Kamate), 10 Carboni V., 11 Iliev; 9 Zuberek (dall'8' pt 22 Curatolo). A disposizione: 12 Bonardi, 21 Calligaris, 4 Stankovic, 6 Guercio, 13 Stabile, 14 Kamate, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 23 Esposito, 25 Biral, 28 Stante, 30 Owusu, 33 Pelamatti. Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA (4-3-3): 30 Martinelli; 26 Vigiani, 25 Krastev (dal 34' st 37 Comuzzo), 5 Biagetti, 4 Lucchesi; 14 Berti (dal 42' st 16 Vitolo), 8 Amatucci, 21 Falconi; 33 Kayode, 29 Toci (C) (dal 34' st 9 Sene), 11 Distefano. A disposizione: 12 Tognetti, 40 Vannucchi, 2 Elia, 6 Romani, 7 Capasso, 9 Sene, 15 Baroncelli, 16 Vitolo, 17 Denes, 19 Presta, 27 Padilla Mendoza, 28 Nardi, 37 Comuzzo, 44 Harder, 45 Spaggiari. Allenatore: Alberto Aquilani.

Reti: all'11' pt Amatucci, al 24' pt Berti, al 30' st Owusu

Ammonizioni: Amatucci, Di Stefano, Owusu, Carboni

Espulso al 43' st Carboni V. (doppia ammonizione)

Recupero: 4 minuti nel primo tempo e nella ripresa