Coppa Italia, Inter – Fiorentina: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 29 gennaio dalle ore 20.45. Per i bookmakers rossoneri nettamente favoriti

MILANO – Mercoledì 29 gennaio dalle ore 20.45 allo Stadio Meazza si giocaInter – Fiorentina, incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. In campionato i nerazzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Cagliari, il terzo di fila, ma la vittoria del Napoli contro la Juventus le ha consentito di recuperare un punto sui bianconeri, che ora sono a +3 Sono arrivati a questo punto della competizione battendo proprio la squadra sarda. La Fiorentina proviene dal pari interno per 0-0 contro il Genoa ed è tredicesima a quota 25; agli ottavi di finale di Coppa Italia ha eliminato l’Atalanta.

Probabile modulo per l’Inter 3-5-2, con Handanovic tra i pali e retroguardia formata da Bastoni, de Vrij, Ranocchia. In mezzo al campo Barella, Borja Valero e Sensi, sulle corsie Candreva e Biraghi. Davanti Lautaro e Sanchez.Possibile modulo speculare per i Viola con Dragowski in porta e difesa composta da Milenkovic, Ceccherini, Caceres. A centrocampo Benassi, Pulgar, Eysseric; ai lati Lirola e Dalbert. Coppia d’attacco formata da Cutrone e Chiesa.

Calcio in tv il 29 gennaio 2020

Diretta Inter – Fiorentina

Coppa Italia, Inter – Fiorentina: per i bookmakers nerazzurri nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,48 a 1,50. Il segno X è offerto da 4,25 a 4,30 mentre il segno 2 è dato da 6,50 a 6,85.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto mediamente a 1,09, l’X/2 da 2,50 a 2,60 mentre l’1/2 vale da 1,20 a 1,21.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale in media 1,95, l’Over 2,5 da 1,75 a 1,85. E credono che potrebbero non andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale mediamente 1,83, il goal da 1,87 a 1,88.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (da 6,25 a 6,50) seguito dal 2-0 (da 6,50 a 7,00) e dal 2-1 (da 7,50 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,70 a 5,00.