Inter – Getafe: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Inter – Getafe del 5 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per gli ottavi di finale di Europa League

GELSENKIRCHEN – Mercoledì 5 agosto alle ore 21 andrà in scena Inter – Getafe, incontro valido per gli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la formazione di Antonio Conte che viene dal successo esterno contro l’Atalanta che le ha permesso di chiudere il campionato in seconda posizione. In Europa League, invece, i nerazzurri hanno eliminato il Ludogorets vincendo sia all’andata che al ritorno. Dall’altra parte c’è la compagine spagnola che ha staccato il pass per gli ottavi di finale eliminando l’Ajax mentre in campionato la squadra di Bordalas ha chiuso in ottava posizione. La vincente di questo confronto se la vedrà contro uno tra Rangers e Bayer Leverkusen.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 5 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Barella e Brozovic in cabina di regia con Candreva e Young sulle corsie esterne mentre davanti Eriksen agirà a supporto del tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

QUI GETAFE – I castigliani dovrebbero scendere in campo col classico 4-4-2 con Soria in porta, pacchetto difensivo composto da Suarez e Oliveira sulle corsie esterne mentre nel mezzo Exteita e Djené. A centrocampo Maskimovic e Arambarri in cabina di regia con Nyom e Cucurella sulle fasce laterali mentre davanti tandem offensivo composto da Hugo Duro e Mata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Getafe, valido per gli ottavi di finale della Europa League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite). La visione in streaming di Inter-Getafe sarà disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, servizio che consente di assistere ai programmi della piattaforma satellitare su dispositivi come tablet, smartphone e pc. In alternativa si potrà optare su Now Tv , acquistando uno dei pacchetti dedicati.

Le probabili formazioni di Inter – Getafe

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Djené, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata. Allenatore: Bordalas

STADIO: Veltins Arena