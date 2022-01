Inter – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Lazio del 9 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022

MILANO – Domenica 9 gennaio, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Lazio, gara valida per la ventunesima giornata, la seconda del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I nerazzurri, nell’ultimo turno disputato, prima della sosta, avevano vinto di misura contro il Torino e ora, pur con la gara contro il Bologna da recuperare, sono ancora in testa alla classifica, a +1 dal Milan, con 46 punti, frutto di quattordici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta; 49 gol fatti e 15 subiti. I biancocelesti sono reduci dal pari interno per 3-3, ottenuto in pieno recupero contro l’Empoli grazie al gol di Milinkovic-Savic e sono quinti, a quota 35 punti, con un cammino di nove partite vinte, cinque pareggiate e sei perse; 42 reti segnate e 37 subite. Sono 157 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 65 vittorie dell’Inter, 54 pareggi e 38 affermazioni della Lazio. Nella gara di andata, lo scorso 17 ottobre, la squadra di Sarrisi impose per 3-1.

La presentazione del match

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Dzeko, positivo al Covid, a probabilmente a Calhanoglu, che non ha potuto scontare il turno di qualifica contro il Bologna. Probabile modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Vidal; sulle fasce Dumfries e Perisic. Tandem di attacco composto da Lautaro Martinez e Sanchez.

QUI LAZIO – Sarri dovrà fare a meno di Acerbi, infortunatosi nel primo tempo del match contro l’Empoli. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e Marusic, Luiz Felipe, Patric e Hjsay a comporre il blocco difensivo. A centrocampo dovremmo trovare dal 1° minuto Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Le probabili formazioni di Inter – Lazio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Inter – Lazio, valido per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.