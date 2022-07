Amichevole, Inter – Lione 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Lione di Sabato 30 luglio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

RAVENNA – Dopo la vittoria per 4-1 contro il Lugano, il pareggio in rimonta contro il Monaco e la sconfitta di misura contro il Lens, l’Inter torna in campo per il quarto appuntamento del precampionato. Sabato 30 luglio affronta l’Olympique Lyonnais all'”Orogel Stadium” di Cesena; calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Per la squadra di Simone Inzaghi l’ultimo impegno precampionato é in programma per il 6 agosto a Pescara contro il Villarreal. L’esordio in campionato é fissato per sabato 13 agosto al Via del Mare contro il neopromosso Lecce. In Coppa Italia, invece, l’Inter, detentrice del trofeo e prima testa di serie, inizierà il suo cammino dagli ottavi di finale: i nerazzurri saranno impegnati da gennaio 2023 (mercoledì 11 o mercoledì 18) e affronteranno la formazione vincente dei sedicesimi in programma il 19 ottobre 2022.

Dal canto suo, il Lione, che si appresta ad esordire in Ligue 1 il prossimo 5 agosto, ha già disputato sette amichevoli, si é imposto per 4-2 contro il Bourg en Bresse, ha ottenuto una sconfitta per 3-1 e una vittoria per 3-0 in una doppia sfida con la Dinamo Kiev, ha conseguito una vittoria per 3-2 e una sconfitta per 3-0 in una doppia sfida contro l’Anderlecht, ha perso 5-0 contro il Willem II e vinto battuto 2-0 contro il Feyenoord

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN TEMPO REALE: INTER - LIONE 0-1 (1'T) PRIMO TEMPO 40' bello spunto di Gusto che supera in velocità Bastoni costretto al fallo, giallo per lui. Punizione potente di Paqueta che però non inquadra lo specchio della porta 39' sventagliata di Calhanoglu per Barella ma la difesa capisce le intenzioni e copre bene 36' giallo a Brozovic per un intervento falloso su Toko-Ekambi 35' Lacazette in area per Paqueta ma attento nell'uno contro uno Barella 33' braccio alto per Toko-Ekambi su Dumfries e giallo inevitabile viste anche le proteste per l'assegnazione della punizione. Batte Calhanoglu verso il secondo palo dove D'Ambrosio di testa da passi non impatta bene tradito da un rimbalzo ma tutto fermo per un blocco falloso a centroarea dell'attacco 31' LACAZETTE! LIONE IN VANTAGGIO! Perfetto cross dalla destra di Paqueta per colpo di testa del compagno con la sfera che batte a terra prima di infilarsi alla sinistra di Onana con de Vrij che si è un pò persa la marcatura 30' cross basso di Dumfries, liscia in area Lautaro, non colpisce bene Dimarco ma buona trama di gioco 28' bella apertura di Lukaku su Dimarco, cross basso sul primo palo per Lautaro che non riesce a colpire bene da due passi con il tacco 26' bella conclusione da fuori area di Callhanoglu, respinge ma non trattiene Lopes con Lautaro che non riesce ad arrivare per il tap in quindi ancora il turco pennella per Lukaku che non arriva con il colpo di testa! 24' piccola interruzione con la lente a contatto che era saltata a Gusto 23' tentativo da fuori area per Barella che tenta dai 25 metri con il collo esterno ma palla a lato di alcuni metri 22' passaggio debole di Onana su Dumfries che si fa anticipare ed è costretto al fallo: palla battuta verso l'area con la difesa che allonanta in qualche modo 20' cross dal fondo di Dimarco sul primo palo una pericolosa carambola ma viene fermato il gioco e punizione per i francesi 19' uno due tra Lacazette e Toko-Ekambi ma rasoterra in area di quest'ultimo debole per impensierire il portiere 18' ricordiamo che è possibile restare aggiornati anche sulla diretta di Tottenham - Roma e RB Lipsia - Bayern per la Supercoppa di Germania 17' spunto in area di Tete in posizione defilata in mezzo a due difensore ma cross basso sul primo palo bloccato da Onana 14' bolide dal limite dell'area di Tete, respinge Onana il pallone leggermente centrale e bella l'azione di rimessa dei francesi 13' pressione alta di Lukaku a costingere a un rilancio affrettato Lopes e nerazzurri che riconquistano palla 10' intervento un pò duro su Dimarco, si chiariscono i giocatori in campo. Si fa sul serio questa sera anche se è solo un'amichevole. Sulla punizione Dimarco vede l'inserimento sul secondo palo in area di D'Ambrosio anticipato sul fondo. Sugli sviluppi del corner liberato a sinistra Dimarco che ripropone a fotocopia per D'Ambrosio ma la difesa ha buon gioco 8' lungo lancio di Brozovic per Dimarco anticipato dall'uscita di piedi di Lopes. Dall'altra parte su cross di Tete abbraccio leggero tra Dumfries e Lacazette che si lascia un pò cadere in area. Si gioca 6' intervento falloso di Bastoni ai 25 metri circa sulla destra d'attacco: bella conclusione a giro di Paqueta verso il primo palo ma si spegne di un metro circa a lato con Onana che controlla la traiettoria 4' cross insidioso di Tete, sul primo palo intercetta e allontana senza pensarci troppo D'Ambrosio 3' cambio gioco per Dumfries che cross morbido con il destro, palla a centroarea per Lukaku ma colpo di testa tra le braccia del portiere 1' lancio di de Virj intercettato sulla trequarti e prima azione dei francesi con un insistito possesso palla ma la pressione alta costringe a tornare da Lopes partiti! Calcio d'avio battuto dal Lione in maglia a sfondo bianco, Inter nella classica nerazzurra 20.32 con un paio di minuti di ritardo l'ingresso di Inter e Lione sul terreno di gioco Siamo pronti a seguire il match, ancora pochi istanti e vederemo l'ingresso in campo delle squadre Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti all'amichevole tra Inter e Lione. Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista dell'inizio del campionato, questa sera altro test importante che seguiremo con la nostra cronaca diretta a partire dalle ore 20.30. TABELLINO INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 37 Skriniar, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei. Allenatore: Simone Inzaghi. LIONE (4-3-3): 1 Lopes; 27 Gusto, 23 Mendes, 4 Lukeba, Tagliafico; 10 Paqueta, Lepenant, 8 Aouar; 20 Tete, Lacazette, 7 Toko-Ekambi. A disposizione: Pollersbeck, Riou, Da Silva, Diomande, Henrique, El Arouch, Barcola, Cherki, Dembélé, Kadewere. Allenatore: Bosz Reti: al 31' pt Lacazette Ammonizioni: Toko-Ekambi, Brozovic, Bastoni Recupero:

Formazioni ufficiali di Inter – Lione

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 37 Skriniar, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei. Allenatore: Simone Inzaghi.

LIONE (4-3-3): 1 Lopes; 27 Gusto, 23 Mendes, 4 Lukeba, Tagliafico; 10 Paqueta, Lepenant, 8 Aouar; 20 Tete, Lacazette, 7 Toko-Ekambi. A disposizione: Pollersbeck, Riou, Da Silva, Diomande, Henrique, El Arouch, Barcola, Cherki, Dembélé, Kadewere. Allenatore: Bosz

Presentazione del match

QUI INTER- Inzaghi dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa a tre composta da Darmian, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez.

QUI LIONE – Il Lione dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Lopes in porta e con Gusto, Mendes, Lukeba e Henrique a formare il blocco difensivo. A centrocampo Paqueta, Lepenant e Reine-Adelaide. Tridente offensivo formato da Martins, Lacazette, Toko Ekambi. .

Le probabili formazioni di Inter – Lione

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

LIONE (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique; Paqueta, Lepenant, Reine-Adelaide; Martins, Lacazette, Toko Ekambi. Allenatore: Bosz

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.