Serie A femminile, Inter – Milan 4-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Milan di Sabato 15 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile 2022-2023

SESTO SAN GIOVANNI – Sabato 15 ottobre, allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni, andrà in scena il derby Inter – Milan, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile 2022-2023; calcio di inizio alle ore 14.30. Le nerazzurre, guidate da Rita Guarino,vengono dal successo esterno per 1-3 contro il Como e sono in testa alla classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio, diciotto gol fatti e sei subiti. Le rossonere, invece, sono reduci dalla vittoria casalinga per 2-1 contro la Sampdoria e sono quinte a quota 9, con un percorso di tre partite vinte e due perse, reti realizzate e incassate. L‘ultimo confronto risale allo scorso 7 maggio quando il Milan si impose per 0-3.

Tabellino in tempo reale

INTER D: Alborghetti L., Chawinga T. (dal 28' st Marinelli G.), Durante F. (Portiere), Karchouni G., Mihashi M. (dal 27' st Santi I.), Nchout A. (dal 42' st Pandini M.), Polli E. (dal 15' st Bonetti T.), Robustellini C., Simonetti F. (dal 15' st Csiszar H.), Sonstevold A., van der Gragt S.. A disposizione: Bonetti T., Brustia M., Csiszar H., Fordos B., Kristjansdottir A., Marinelli G., Pandini M., Piazza A. (Portiere), Santi I.



MILAN D: Adami G., Arnadottir G., Asllani K., Bergamaschi V. (dal 17' st Thrige S.), Dubcova K. (dal 18' st Piemonte M.), Fusetti L., Giuliani L. (Portiere), Grimshaw C., Mesjasz M., Thomas L. (dal 39' st Dubcova M.), Tucceri Cimini L. (dal 35' st Soffia A.). A disposizione: Babb S. D. (Portiere), Beka V. (Portiere), Carage N., Cesarini E. M., Donolato V., Dubcova M., Piemonte M., Soffia A., Thrige S.



Reti: al 9' pt van der Gragt S. (Inter D) , al 34' pt Chawinga T. (Inter D) , al 42' pt Polli E. (Inter D) , al 9' st Polli E. (Inter D) .



Ammonizioni: al 6' pt Arnadottir G. (Milan D).

Le convocate del Milan

Babb, Beka, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini; Adami, Cesarini, K. Dubcová, Donolato, Grimshaw; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas

L’arbitro

A dirigere il match sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Andrea Nasti e Ivan Catallo; quarto uomo Tropiano.

Presentazione del match

QUI INTER – Guarino dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 con Durante in porta e con una difesa a quattro composta al centro da van der Gragt e Kristjansdottir e sulle fasce da Sonstevold e Merlo. A centrocampo Karchouni, Mihashi e Santi. Tridente offensivo composto da Polli, Bonetti e Nchout.

QUI MILAN – Ganz dovrebbe rispondere col modulo 3-4-3 , con Giuliani tra i pali e una linea difensiva a tre formata da Arnadottir, Fusetti e Mesjasz. In mezzo al campo Grimshaw e Adami mentre sulle corsie esterne agiranno Bergamaschi e Thrige. Attacco affidato a Asllani, affiancata da Thomas e Dubcova.

Le probabili formazioni di Inter – Milan

INTER WOMEN (4-3-3): Durante; Sonstevold, van der Gragt, Kristjansdottir, Merlo; Karchouni, Mihashi, Santi; Polli, Bonetti, Nchout. Allenatore: Guarino

MILAN WOMEN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Thrige; Thomas, Asllani, Dubcova. Allenatore: Ganz

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso live in chiaro da LA7, sia in tv sia in streaming e sarà inoltre visibile sui canali tematici Milan TV e Inter TV. Il match sarà visibile in diretta anche su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale