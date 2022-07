Inter – Monaco 1-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

FERRARA – Dopo la sfida con il Lugano, con la vittoria per 4-1 dei nerazzurri, l’Inter torna in campo per il secondo appuntamento del precampionato. Allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara l’Inter affronta il Monaco, squadra che milita nella Ligue 1 francese, sabato 16 luglio alle 20:30. Biglietti acquistabili a questo link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/fc-internazionale-as-monaco/185698. Sarà un’ottima occasione peer vedere i nuovi arrivi nerazzurri: Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova.

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - MONACO 1-2 (INTERVALLO)

PRIMO TEMPO

47' dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo con il Monaco in vantaggio per 2-1. Dopo i gol di Golovin e Ben Yedder arriva il punto di Gagliardini con i nerarazzurri che rientrano in partita. Piccola pausa e torniamo online per il secondo tempo

47' buon raddoppio di marcatura in area su Volland in area e dall'altra parte leggera trattenuta su Lautaro al limite dell'area, non c'è niente

46' altro cross dal fondo di Bellanova ma non c'è nessuno sul secondo palo

45' due minuti di recupero

44' traversa di Lautaro! Su cross di Dimarco colpo in spaccata dell'argentino da due passi in anticipo sulla difesa quindi sul tap in Bellano e Lukaku finiscono per ostacolarsi

43' tegola per Clement. In occasione del gol c'è stato uno scontro con Maripan che ha avuto la peggio

42' GAGLIARDINI!!!! RETE DELL'INTER!!! Angolo dalla destra di Dimarco, colpo di testa sul primo palo di D'Ambrosio respinta a terra da Nubel che nulla può sul tap in ravvicinato con il destro da due passi!

41' verticalizzazione molto bella di Dimarco per Lukaku che arriva fino in area e incredibile chiusura in scivolata di Badiashile! C'è l'angolo

39' fallo in attacco di Bellanova, gara un pò spezzettata in questi ultimi minuti

37' bell'incursione di Darmian sulla trequarti, conquistata una punizione ai 25 metri in posizione un pò defilata: batte Dimarco ma palla in curva!

35' doppio scambio a sinistra tra Lautaro e Dimarco ma la difesa riesce a chiudersi quindi punizione conquistata in uscita per fallo di Dimarco

33' filtrante per Volland che in area prova il tocco in spaccata ma conclude a lato!

32' conclusione dal limite di Ben Yedder murata dalla difesa ma francesi che restano in possesso palla

30' BEN YEDDER! 2-0 MONACO! Verticalizzazione di Golovin per il compagno che si infila tra Bellanova e Darmian e in aera in posizione leggermente defilata, supera Handanovic in uscita con uno scavino!

29' lancio in verticale di Dimarco per Lukak un pò lungo a favorire l'uscita del portiere. Dall'altra parte apprezzabile chiusura difensiva in area di Darmian

28' si riparte con il rinvio dal fondo di Nubel, nell'interruzione cambio di scarpini per Darmian

26' l'arbitro ordina il cooling break, le squadre ne approfittano per dissetarsi

25' circolazione palla dell'Inter che prova a lanciare sulla destra Bellanova ma il suo cross è troppo lungo per tutti

21' intervento dubbio in area di Maripan su Lautaro che finisce a terra dopo un contrasto, coscia contro coscia, l'arbitro lascia giocare

19' Matazo prova dai 25 metri in posizione centale Matazo, blocca in due tempi Handanovic

18' ricordiamo che per il Monaco quella di questa sera è la 5° amichevole pre stagionale. Sono più avanti nella preparazione

17' da Bellanova a Gagliardini che calibra un bel cross in area ma non ci arriva di testa Lukaku

14' angolo dalla destra conquistata dai nerazzurri con Asllani, palla sul primo palo dove prova la torsione di testa Lautaro ma palla sul fondo

12' filtrante in area per Volland che questa volta non arriva sulla sfera favorendo l'intervento di Handanovic

10' risposta immediata di Lautaro! Filtrante di Darmian che dalla destra serve il compagno bravo a calciare in corsa con il mancino e rasoterra di poco a lato alla sinistra del portiere!

7' GOLOVIN! VANTAGGIO MONACO! Attacco rapido sulla trequarti di Ben Yedder che centralmente buca la difesa e serve un cioccolatino in area sulla sinistra per il compagno, freddo a infilare con un rasoterra di mancino Handanovic in uscita. Nell'occasione un errore di troppo per D'Ambrosio in copertura

6' pressing alto di Lukaku costringe a un retropassaggio un pò di fortuna la difesa ma il portiere riesce a intercettare e ad allontanare la sfera

4' palo esterno di C. Henrique con una bella conclusione di prima intenzione dal limite con il mancino alla sinistra di Handanovic impietrito nell'occasione!

3' primo possesso Inter a destra sull'asse Gagliardini - Bellanova ma è costretta a tornare dietro

2' conclusione centrale di Volland, nessun problema per Handanovic

1' francesi subito in avanti, su cross dalla sinistra libera la difesa

Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Monaco in maglia biancorossa, Inter in quella nerazzurra

Grande entusiasmo sugli spalti a Ferrara, qualche minuto di ritardo per il fischio d'inizio

Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter - Monaco. Seguiremo la gara amichevole dei nerazzurri dalle ore 20.30 con la cronaca con commento in tempo reale.

TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 36 Darmian, 33 D'Ambrosio, 32 Dimarco; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 11 Correa, 15 Lazaro, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 42 Agoumé, 47 Fontanarosa, 77 Brozovic, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): 16 Nubel; 6 Disasi, 3 Maripan, 5 Badiashile, 2 Vanderson; 36 Matazo, 19 Fofana; 12 C. Henrique, 31 Volland, 17 Golovin; 10 Ben Yedder. A disposizione: Didillon, Liénard, 14 Jakobs, 26 Aguilar, 34 Matsima, 43 Marcelin, 77 Gelson Martins, 11 Jean Lucas, 18 Minamino, 29 Lemarechal, 28 Pelé, 21 Akliouche, E.Diop, Magassa. Allenatore: Philippe Clement.

Reti: al 7' pt Golovin, al 30' pt Ben Yedder, al 42' pt Gagliardini

Ammonizioni:

Recupero: 2 minuti nel primo tempo