Inter – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Roma del 23 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34° giornata di Serie A

MILANO – Sabato 23 aprile, alle ore 18, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano andrà in scena Inter – Roma, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I nerazzurri sono reduci dal successo esterno per 1-3 contro lo Spezia e sono secondi, con due lunghezze in meno dal Milan ma con una partita ancora da recuperare, con 69 punti, frutto di venti vittorie, nove pareggi e tre sconfitte; sessantotto gol fatti (miglior attacco di Serie A) e venticinque subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di tre vittorie e due pareggi con otto reti siglate e tre subite. In settimana il 3-0 inflitto al Milan ha permesso loro di conquistare la finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico l’11 maggio: in tale occasione affronteranno la Juventus. I giallorossi vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Napoli e sono quinti in classifica con 58 punti, frutto di diciassette partite vinte, sette pareggiate e nove perse, siglando cinquantaquattro gol e incassandone trentasette. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con nove reti segnate e tre subite. Sono centosettantasette i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di settantaquattro successi per l’Inter, cinquantaquattro pareggi e quarantanove affermazioni della Roma. All’andata, lo scorso 4 dicembre, finì 0-3 in favore della squadra di Inzaghi.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - ROMA Sabato 23 aprile dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Bindoni, mentre Manganiello il quarto ufficiale. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati mentre assistente Var sarà Luca Zufferli.

La presentazione del match

QUI INTER – Inzaghi, chiamato a valutare le condizioni di Vidal, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e pacchetto difensivo composto da Skriniar, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Calhanoglu e Barella mezze ali; sulle corsie esterne Dumfries e Perisic. In attacco Correa e Lautaro.

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Cristante e Oliveira; sulle corsie esterne Zalewski e Karsdorp. Unica punta Abraham davanti ai trequartisti Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Le probabili formazioni di Inter – Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Inter – Roma, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.