Napoli – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Roma del 18 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A

NAPOLI – Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 19, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli – Roma, Derby del Sole e posticipo della trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Una sfida importantissima per entrambe le squadre perché i padroni di casa sono impegnati nella corsa allo Scudetto mentre i giallorossi puntano a un posto in Europa. Vediamo come le due formazioni si presentano all’appuntamento. I partenopei vengono dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro la Fiorentina e sono terzi, a cinque lunghezze dalla capolista Milan e a tre dall’Inter, che però ha una partita da recuperare, con 65 punti, frutto di venti vittorie, sei pareggi e sei sconfitte con cinquantotto gol fatti e ventisei subiti, miglior difesa del torneo. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e perso due siglando nove reti e subendone sette. La squadra di Mourinho é fresca di qualificazione alle semifinali di Conference League dopo aver vinto 4-0 il Bodo/Glimt. In campionato i giallorossi vengono dal successo casalingo per 2-1 contro la Salernitana e sono quinti in classifica con 57 punti, frutto di diciassette partite vinte, sei pareggiate e nove perse, siglando cinquantatré gol e incassandone trentasei. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di quattro vittorie e una sconfitta con nove reti segnate e tre subite. Sono centoquarantanove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quarantasei successi per il Napoli, cinquantuno pareggi e cinquantadue affermazioni della Roma. All’andata, lo scorso 24 ottobre, finì a reti inviolate.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - ROMA Lunedì 18 aprile dalle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 19 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

L’arbitro

Sarà l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Meli e Valeriani. Quarto Uomo ufficiale Sozza. VAR Di Paolo, assistente VAR Ranghetti.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Spalletti, che dovrà rinunciare agli infortunati Di Lorenzo e Petagna, dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Ospina in porta e davanti a lui Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Anguissa, che hrientra dal turno di squalifica, e Lobotka. Sulla trequarti Lozano, Zielinski e Insigne, di supporto all’unica punta Osimhen.

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Kumbulla. In mezzo al campo Cristante e Oliveira; sulle corsie esterne Zalewski e Karsdorp. Unica punta Abraham davanti ai trequartisti Lorenzo Pellegrini e Zaniolo.

Le probabili formazioni di Napoli – Roma

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.. Allenatore: Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Napoli – Roma, valido per la trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.