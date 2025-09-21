Inter-Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Sassuolo di Domenica 21 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Domenica 21 settembre alle ore 20.45 l’Inter torna in campo per affrontare il Sassuolo nella gara valida per la quarta giornata di Serie A 2025-2026.

Nonostante le due sconfitte consecutive contro Udinese e contro la Juventus, I nerazzurri arrivano con il morale alto dopo il convincente successo per 2-0 in Champions League contro l’Ajax, e puntano a dare continuità anche in campionato..

Con 54 conclusioni e 56 cross su azione, l’Inter guida le statistiche offensive della Serie A e punta a raggiungere, per la quarta volta in sei stagioni, quota 10 gol dopo le prime quattro giornate. Un dato che conferma la vocazione offensiva della squadra di Simone Inzaghi, che vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in vetta.

Di fronte ci sarà un Sassuolo ritrovato, tornato in Serie A dopo un anno di purgatorio in cadetteria. La squadra di Fabio Grosso ha raccolto tre punti nelle prime tre gare, segnando tre reti e subendone cinque. L’esordio è stato amaro, con il ko interno contro il Napoli (0-2), seguito dalla sconfitta per 3-2 sul campo della Cremonese. Nell’ultima uscita, però, è arrivata la prima gioia: 1-0 alla Lazio al Mapei Stadium, segnale di una squadra che sta ritrovando fiducia e compattezza. La stagione dei neroverdi era iniziata con il successo per 1-0 contro il Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia, e ora l’obiettivo è quello di trovare continuità anche in trasferta.

Il bilancio storico tra Inter e Sassuolo in Serie A è sorprendentemente equilibrato: 10 vittorie a testa e due pareggi, a testimonianza di una sfida spesso aperta e combattuta.

Cronaca con tabellino in tempo reale

Chivu alla vigilia

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, soffermandosi in particolare sulle condizioni di Lautaro Martinez e sull’approccio richiesto per affrontare i neroverdi. “Lautaro si è allenato con noi e si è messo a disposizione. Un capitano deve fare questo, lui capisce molto bene i momenti della squadra e non si è mai tirato indietro. Mercoledì non riusciva a camminare ed è sceso con noi in panchina. Sono sicuro al 100% che sarebbe stato disposto a giocare se fosse stato necessario. In questi due giorni ha fatto delle terapie, oggi stava meglio e si è allenato con noi. Domani è a disposizione. Posso dire che un Martinez giocherà.”

Sulla gara contro il Sassuolo, Chivu ha sottolineato le insidie della sfida: “Tutte le partite in Serie A nascondono delle insidie e siamo consapevoli di questo. In Serie A partite facili non ci sono, il Sassuolo è una squadra molto preparata, ben organizzata e insidiosa. Ci può mettere in difficoltà con la velocità dei due esterni e con l’organizzazione che hanno in mezzo al campo. Hanno giocatori forti e anche di esperienza, bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista per affrontarli.”

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Politi e dal quarto uomo Feliciani Al VAR ci sarà Ghersini, assistito da Aureliano.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Cristian Chivu dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2. In porta Martinez, protetto dal terzetto composto da Akanji, Acerbi e Carlos Augusto. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, fondamentali per dare ampiezza e profondità. In mezzo, il trio Barella–Calhanoglu–Sucic garantisce dinamismo, visione di gioco e inserimenti. In attacco, la coppia Thuram–Lautaro pronta a colpire.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Fabio Grosso dovrebbe rispondere con un 4-3-3 offensivo e ben bilanciato. Tra i pali Maric, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig. Attacco affidato a Pinamonti, affiancato da Berardi e Laurentié.

Probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Maric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

