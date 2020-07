L’ Inter si veste a quadrettoni in trasferta per la stagione 2020/2021

Come paventato nell’aria, la nuova maglia dell’ Inter da trasferta proporrà alcune novità molto interessanti, soprattutto se si pensa a quelle da trasferta color acqua marina delle ultime stagioni

MILANO – La maglia da trasferta ritorna finalmente con il classico color bianco a farla da padrone. Ma a spezzarla e ricoprirla interamente tono su tono sono dei quadrettoni che si fondono tra i due colori sociali del club, il nero e l’azzurro. Il colletto è a “V” sempre diviso con i due colori sociali del club, con l’azzurro a predominare sul nero. Logo scudetto sul cuore, swoosh Nike sulla destra in nero, mentre lo sponsor tecnico ufficiale Pirelli sarà in azzurro. Maniche interamente bianche con la stessa continuazione della fantasia a quadrettoni neroazzurra.

Questa la nota di presentazione sul sito del club:

“La nuova divisa da trasferta di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 presenta una reinterpretazione innovativa dello stile tradizionale del club.

Dopo una stagione di trasferte in color acquamarina, l’Inter ritorna alla tradizionale maglia bianca, questa volta accompagnata da una nuova grafica a rete nerazzurra che rappresenta la community di Milano, che guarda al futuro della città e del Club con spirito aperto all’innovazione.

Questa fantasia ricalca la Community di Milano, che guarda al futuro della città e del Club con spirito aperto all’innovazione.

Basandosi sul tema centrale della divisa Home del club, anche il kit da trasferta è “Made of Milano” ispirandosi al movimento post-modernista milanese, che negli anni ’80 ha cambiato il volto dell’arte e del design in tutto il mondo.

La nuova maglia Away dell’Inter ha una base bianca con linee nere e blu che formano un motivo a rete che si estende sulla parte anteriore, posteriore e sulle maniche. Lo scollo a V della maglia è blu e nero con blocchi di colore che si sovrappongono al centro e nella parte posteriore, in corrispondenza della nuca. I pantaloncini bianchi completano il look insieme alle calze bianche con la scritta “Inter”.

“Le linee alternate di nero e blu creano un’interpretazione davvero innovativa del tipico look da trasferta del club e ne confermano l’identità nerazzurra”, afferma Scott Munson – VP Nike Football Apparel.

La nuova divisa Away di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 sarà disponibile a partire dal 22 luglio su nike.com, store.inter.it e presso Nike Milano – Corso Vittorio Emanuele II e Inter Store Milano – Galleria Passarella 2.

Dal 22 al 25 luglio la vendita della maglia sarà dedicata ai titolari di tessera Siamo Noi, abbonati, membri Inter Club e Nike members. A partire dal 25 luglio la vendita sarà invece libera.