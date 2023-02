Inter – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Udinese di Sabato 18 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie A, calcio di inizio alle ore 20.45

MILANO – Sabato 18 febbraio 2023 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter di Simone Inzaghi affronterà l’Udinese di Andrea Sottil nell’anticipo serale della ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

I nerazzurri nel Monday Night non sono andati oltre lo 0-0 a Marassi contro la Sampdoria; occupano la seconda posizione, a -15 dalla capolista Napoli a a+3 dal terzetto formato da Lazio, Milan e Atalanta, con 42 punti, frutto di quattordici vittorie, due pareggi e sei sconfitte, quarantuno gol fatti e ventisei subiti. I friulani, che hanno raccolto cinque punti nelle ultime cinque sfide, vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Sassuolo; sono ottavi a quota 30 con un percorso di sette partite vinte, nove pareggiate, sei perse, trenta reti realizzate e venticinque incassate. Sono centododici i precedenti tra le due compagini con il bilancio di cinquantasei affermazioni dell’Inter. trentadue pareggi e ventiquattro vittorie dell’Udinese. Nella passata stagione la squadra di Simone Inzaghi la spuntò in entrambe le occasioni: 2-0 a San Siro e 1-2 alla Dacia Arena. All’andata di questo campionato, invece, lo scorso 18 settembre, ad avere la meglio sono stati i bianconeri, col risultato di 3-1.

Cronaca della partita con commento e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - UDINESE Sabato 18 febbraio alle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Federico Dionisi della sezione de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Claudio Carbone di Roma 1 e da Alessandro Giallatini di Roma 2, mentre il quarto uomo sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta. Al Var ci sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, assistito da Francesco Fourneau di Roma 1.

Presentazione del match

QUI INTER – Inzaghi dovrebbe affidarsi al treìadizionale modulo 3-5-2 con Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne agiranno Darmian e Dimarco. Coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

QUI UDINESE – Assenti gli infortunati Masina, Deulofeu e Nestorovski. Sottil dovrebbe rispondere con un modulospeculare. In porta ci sarà Silvestri; davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Samardzic e Arslan mentre Ehizibue e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Success e Beto.

Le probabili formazioni di Inter – Udinese

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. Allenatore: Andrea Sottil.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).; in streaming, per i soli abbonati Sky, anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.