Irlanda – Danimarca: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

DUBLINO – Lunedì 18 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Irlanda – Danimarca, incontro valevole per l’ultima giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che in classifica occupano la terza posizione e hanno bisogno di un successo per staccare il pass per la competizione continentale che si giocherà l’estate prossima. Dall’altra parte, invece abbiamo la Nazionale danese che viene dal rotondo successo casalingo contro Gibilterra e in classifica occupano il primo posto del raggruppamento con 15 punti. I danesi hanno bisogno di un punto per qualificarsi. In caso di sconfitta i vincitori dell’Europeo del 1992 dovranno sperare nella sconfitta/pareggio della Svizzera in Georgia. Seguiremo il match con il tabellino in tempo reale e una cronaca, sintesi dal match a fine primo tempo e fine partita.

Le probabili formazioni di Irlanda – Danimarca

IRLANDA (3-5-2): Randolph; Stevens, Duffy, Egan, McClean, Browne, Whelan, Hendrick, Coleman, Colling, Connolly. Allenatore: McCarthy

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Zanka, Stryger Larsen, Schone, Delaney, Skov, Eriksen, Braithwaite, Poulsen. Allenatore: Hareide

STADIO: Aviva Stadium

Dove seguire Irlanda – Danimarca

Il match Irlanda – Danimarca non verrà trasmesso da nessuna emittente televisiva italiana ma noi seguiremo il match con il tabellino in tempo reale e una cronaca del match a fine primo tempo e a fine partita.