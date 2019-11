Italia – Armenia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia – Armenia del 18 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata del Gruppo J, calcio d’inizio alle ore 20.45

PALERMO – Lunedì 18 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Italia – Armenia, match valevole per la decima e ultima giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte c’è la nostra Nazionale che ha già staccato il pass per la competizione continentale da tempo ed è reduce dal convincente successo esterno contro la Bosnia, il decimo consecutivo per Mancini. Dall’altra parte, invece, c’è la Nazionale armena che viene dalla sconfitta interna contro la Grecia ed in classifica occupano il quarto posto con 10 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 18 novembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Massiccio turnover in vista per Mancini che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagnoli e Izzo. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Castrovilli e Zaniolo mezze ali mentre davanti tridente offensivo composto da Chiesa, Immobile e Insigne.

QUI ARMENIA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Hayrapetyan in porta, pacchetto difensivo composto da Hambardzumyan e Hovhannisyan sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ishkhayan e Haroyan nel mezzo. A centrocampo Grigoryan e Hovsepyan in cabina di regia mentre davanti terzetto composto da Barseghyan, Ghazaryan e Babayan a supporto di Karapetian.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Armenia, valido per la decima e ultima giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2002, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Italia – Armenia

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Romagnoli, Izzo, Biraghi; Castrovilli, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Immobile, Insigne.

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Grigoryan, Hovsepyan; Barseghyan, Ghazaryan, Babayan; Karapetian.

STADIO: Renzo Barbera