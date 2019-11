MADRID – Una passeggiata per gli iberici nella decima e ultima giornata dei gironi di qualificazione a Euro 2020; surclassano 5-0 una Romania che vede a stento il pallone, grazie alla classe e alla qualità centrocampo spagnolo. Partita subito in discesa con il gol all’ 8′ del giocatore del Napoli Fabian Ruiz, poi con i due gol di Moreno e l’autogol di Rus la Spagna chiude la pratica nel primo tempo. Nei minuti di recupero del secondo tempo c’è gloria anche per il subentrato Oyarzabal che sigla il definitivo 5-0.

Spagna – Romania 5-0: il tabellino

Spagna (4-3-3): Kepa; Carvajal, Ramos (dal 63′ Albiol), Inigo Martinez, Gaya; Fabian Ruiz, Sergio Busquets, Saul; Gerard Moreno (dal 57′ Oyarzabal), Morata, Santi Cazorla (dal 68′ Alcacer). Allenatore: Moreno.

Romania (4-2-3-1): Tatarusanu; Benzar, Rus, Nedelcearu, Tosca; Baluta, Marin (dal 65′ Cicaldau); Hagi (dal 73′ Nistor), Stanciu, Coman (dal 57′ Mitrita); Puscas. Allenatore: Contra.

Reti: 8′ Fabian Ruiz, 33′ e 43′ Gerard Moreno, 45′ Rus (AU), 90+1′ Oyarzabal (Spagna).

Ammoniti: Busquets (Spagna), Nedelcearu (Romania).

Recupero: 2min (1°T); 3min (2°T)