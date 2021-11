Irlanda – Portogallo: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Irlanda – Portogallo dell’11 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata del Gruppo A di qualificazione a Qatar 2022

DUBLINO – Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Irlanda – Portogallo, incontro valido per la nona giornata del Girone A di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Stephen Kenny, che arriva dalla vittoria esterna contro l’Azerbaigian, ma che nel corso delle 8 giornate ha totalizzato solo 5 punti. Attualmente l’Irlanda è al quarto posto in classifica, davanti agli azeri, e alle spalle del Lussemburgo a quota 6 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione lusitana allenata da Fernando Santos, che dovrà lottare per portare a casa i 3 punti. Attualmente il Portogallo è infatti secondo con 16 punti alle spalle della Serbia, capolista con un solo punto di vantaggio. Tutto può ancora succedere: lo scontro è quindi valido per la vetta della classifica e per l’accesso diretto ai mondiali di Qatar 2022.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Allenatore: Stephen Kenny.



Allenatore: Fernando Santos.



Stephen Kenny.Fernando Santos.

La presentazione del match

QUI IRLANDA – L’Irlanda potrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-1-2, con Duffy, O’Shea ed Egan in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1′ Doherty, Knight, Hourihane e McClean, alle spalle di Cullen sulla trequarti. Coppia d’attacco formata da Parrott e da Idah.

QUI PORTOGALLO – Il ct Fernando Santos potrebbe invece adottare il modulo 4-3-3, schierando Cancelo, Ruben Dias, Fonte e Dalot in difesa. Cerniera di centrocampo formata da Renato Sanches, Palhinha e Bruno Fernandes: in attacco potremmo trovare dal 1′ Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Le probabili formazioni di Irlanda – Portogallo

IRLANDA (3-4-1-2): Bazunu; Duffy, O’Shea, Egan; Doherty, Knight, Hourihane, McClean; Cullen; Parrott, Idah. Allenatore: Stephen Kenny

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, Fonte, Dalot; Renato Sanches, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Allenatore: Fernando Santos

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Irlanda – Portogallo, in programma per giovedì 11 novembre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.