Slovacchia – Slovenia: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Slovacchia – Slovenia dell’11 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata del Gruppo H di qualificazione a Qatar 2022

TRNAVA – Giovedì 11 novembre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Slovacchia – Slovenia, incontro valido per la nona giornata del Girone H di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Pavel Hapal, che arriva dal pareggio casalingo contro la Croazia e dalla sconfitta contro la Russia. Slovacchia che, con 10 punti in classifica, occupa la terza posizione del raggruppamento, alle spalle della Croazia a quota 17 punti, e a pari merito con la Slovenia. Dall’altra parte del campo troviamo proprio la formazione allenata da Matjaž Kek che arriva invece dalla sconfitta contro la Russia capolista.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI SLOVACCHIA – La squadra allenata da Hapal potrebbe schierare in campo il modulo 4-2-3-1, con Pekarik, Satka, Skriniar e Hancko in posizione arretrata. Coppia di centrocampo composta da Kucka e Hromada, alle spalle di Weiss, Hamsik e Mak sulla trequarti. Unica punta Bozenik.

QUI SLOVENIA – La squadra ospite di mister Kek potrebbe adottare invece il modulo 4-4-2, con Stojanovic, Bijol, Balkovec e Jurcevic a comporre il blocco difensivo. A centrocampo la cerniera formata da Lovric, Stulac, Kurtic e Zajc, alle spalle della coppia offensiva Ilicic-Sporar.

Le probabili formazioni di Slovacchia – Slovenia

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, Hancko; Kucka, Hromada; Weiss, Hamsik, Mak; Bozenik. Allenatore: Pavel Hapal

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Bijol, Balkovec, Jurcevic; Lovric, Stulac, Kurtic, Zajc; Ilicic, Sporar. Allenatore: Matjaž Kek

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Slovacchia – Slovenia, in programma per giovedì 11 novembre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.