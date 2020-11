Italia-Polonia 2-0, il tabellino: reti di Jorginho e Berardi

Il tabellino di Italia-Polonia 2-0 il risultato finale: reti di Jorginho e Berardi per il successo della Nazionale che sale al primo posto del Gruppo 1.

REGGIO EMILIA – Nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League l’Italia batte 2-0 la Polonia prendendosi la prima posizione del raggruppamento. Un gol per tempo per la Nazionale con il calcio di rigore di Jorginho ed il sigillo di Berardi nel finale. Successo strameritato per l’Italia che sale al primo posto del Gruppo 1 con 9 punti, uno in più dell’Olanda e due in più rispetto alla Polonia. Nell’ultima giornata gli Azzurri dovranno vincere in Bosnia per staccare il pass per le Final Four.

Italia-Polonia 2-0: il tabellino del match

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (89′ Di Lorenzo), Bastoni, Acerbi, Emerson; Locatelli, Jorginho, Barella; Bernardeschi (64′ Berardi), Belotti (79′ Okaka), Insigne (89′ El Shaarawy). A disposizione: Sirigu, Cragno, Ferrari, Romagnoli, Calabria, Di Lorenzo, Pessina, Soriano, Tonali, El Shaarawy, Okaka, Berardi. Allenatore: Evani

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder (46′ Goralski); Jozwiak (46′ Grosicki), Linetty (74′ Milik), Szymanski (46′ Zielinski); Lewandowski. A disposizione: Fabianski, Skorupski, Rybus, Kedziora, Bochniewicz, Walukiewicz, Goralski, Placheta, Zielinski, Grosicki, Piatek, Milik. Allenatore: Brzeczek

RETI: 27′ Rig. Jorginho (I), 83′ Berardi (I)

AMMONIZIONI: Krychowiak, Goralski (P), Belotti (I)



ESPULSIONI: Goralski (P)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Mapei Stadium