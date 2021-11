Le scelte degli allenatori di Italia e Svizzera del 13 novembre 2021, l’incontro è valido come posticipo della settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022

ROMA – Conto alla rovescia per Italia – Svizzera delle ore 20.45. Seguiremo il match in diretta con la nostra consueta cronaca con commento in diretta. Ci avvicineremo alla sfida già dalle 19.45 con l’uscita delle formazioni ufficiali.

DIRETTA DELLA PARTITA

Mancini fa scendere la squadra in campo col modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta e difesa composta al centro da Acerbi e Bonucci e sulle corsie da Di Lorenzo e Emerson Palmieri. A centrocampo Locatelli, Jorginho e Barella; tridente offensivo composto da Chiesa, Belotti e Insigne. Il Ct Yakin dovrà fare a meno di Embolo, Elvedi, Fassnacht e Kobel, Xhaka e Seferovic, ai quali si é aggiunto Zuber. Probabile modulo 4-3-2-1 con Sommer tra i pali e retroguardia formata da Widmer, Akanji, Schar e Rodriguez. In mezzo al campo Freuler, Vargas e Zakaria. Unica punta Okafor supportato da Shaqiri e Steffen.

Le formazioni ufficiali di Italia – Svizzera

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. A disposizione: Sirigu, Meret, Calabria, Biraghi, Tonali, Raspadori, Berardi, Pessina, Cristante, Scamacca, Bernardeschi, Mancini. Ct: Roberto Mancini

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Rodriguez, Schar, Akanji, Widmer; Freuler, Vargas, Zakaria; Steffen, Shaqiri; Okafor. A disposizione: Omlin, Kohn, Mbabu, Frei, Zeqiri, Aebischer, Itten, Sow, Imeri, Comert, Gavranovic, Garcia. Ct: Murat Yakin