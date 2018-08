Juventus, Allegri: “Bonucci importante, Higuain ci ha dato tanto”

Le parole del tecnico della squadra bianconera, in conferenza stampa, al termine della partita contro le All Stars della MLS.

ATLANTA – Nella notte italia la Juventus ha sconfitto le All Stars dell MLS ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. A tenere banco, ovviamente, è la questione mercato con la maxi operazione con il Milan andata in porto nella giornata di ieri. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, commenta così l’esito della trattativa che ha portato Higuain e Caldara al Milan e Bonucci alla Juventus: “Bonucci rientra da noi dopo un anno. E’ un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente cambiato. Higuain lo ringrazio: ha dato tutto nei due anni in cui è stato con noi. Il Milan ha certamente acquistato un grande attaccante. Spiace per Caldara ma il mercato ci ha obbligato a farlo partire. Insieme a Romagnoli e Rugani fa parte del trio di giovani difensori più forte che c’è in Italia”.

Sulla sfida contro le All Stars della MLS dichiara: “Faccio i complimenti a tutti i giocatori scesi in campo. E’ stata una bella opportunità prendere parte a questo grande evento, in uno stadio splendido e davanti a oltre settantamila persone”. Infine una battuta sull’amichevole contro il Real Madrid, in programma il 5 agosto: “Sarà molto dura per entrambe le squadre, speriamo di poter terminare la preparazione pre-campionato nel miglior modo possibile: è importante che nessuno si faccia male. Una vittoria un buon preludio per l’inizio della stagione”, chiude così Allegri.

Fonte foto: Twitter Juventus