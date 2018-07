Juventus-Cristiano Ronaldo: aggiornamenti sulla trattativa

Il punto della situazione sulla clamorosa trattativa che porterebbe Cristiano Ronaldo in bianconero. Il portoghese rifiuta una mega offerta dalla Cina, confermando ancora una volta la sua volontà di vestire la maglia bianconera.

TORINO – Continuano le trattative per portare il Cristiano Ronaldo alla Juventus, che potrebbe chiudersi definitivamente nel corso della prossima settimane. Secondo quanto riportato da Marca, un club cinese avrebbe offerto un contratto da circa 100 milioni all’anno al fenomeno portoghese, che ha prontamente rifiutato confermando la sua volontà di vestire bianconero nella prossima stagione.

L’unico nodo riguardo alla trattativa rimane Florentino Perez, che non ha gradito il modo in cui CR7 voglia andare via senza addossarsi le colpe di questo trasferimento. La Juventus è preoccupata per l’evolversi della situazione, ma arrivano garanzie da Jorge Mendes, che ha rassicurato la dirigenza juventina sul buon esito dell’operazione, magari al ritorno di Ronaldo dalle vacanze il prossimo martedì. La situazione resta da monitorare, ma ormai sembra tutto fatto affinché l’affare del secolo vada in porto.