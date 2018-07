Pronostici del 9 luglio: calcio estero in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata ai massimi campionati norvegese, svedese, ecuadoriano, bielorusso e finlandese

Fermo il Mondiale di Russia 2018, in attesa delle prima semifinale di martedì tra Francia e Belgio, i pronostici per la giornata di lunedì 9 luglio riguardano i massimi campionati norvegese, svedese, ecuadoriano, bielorusso e finlandese. Sono state scelte cinque partite che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Stromgodset-Kristiansund 1 (ore 19)

Gara valida per la sedicesima giornata del massimo campionato norvegese. Lo Stromgodset proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Lillestrom e in classifica è undicesimocon 17 punti. Tre lunghezze in più per il Kristiansund, nono e reduce dal pari interno con il Sarpsborg.

Hammarby-Hostensund gol (ore 19)

Incontro valevole per la dodicesima giornata del massimo campionato svedese. L’Hammarby proviene dal 3-7 ottenuto in trasferta sul campo del Gote e in classifica è secondo con 26 punti, a -1 dalla capolista AIK Stockolm. Nove lunghezze in meno per l’Ostensund, nono reduce dal pareggio rimediato sul campo del Vejle.

Barcelona-Tecnico 1 (ore 0.30)

Si gioca la giornata della Prima Fase del campionato dell’Ecuador. Il Barcellona proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Stabaek e in classifica è tredicesimo con 11 punti. Di fronte trova il Tecnico, fanalino di coda con 27 lunghezze in meno e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dal Cuenca.

Dnepr Mogilev-Islock Minsk under 2,5 (ore 19.45)

Match valido per la quindicesima giornata del massimo campionato bielorusso. Lo Dnepr Mogilev proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Dinamo Minsk e in classifica è tredicesimo con 10 punti. Cinque lunghezze in più per l’Islock Minsk, nono, che nel turno precedente ha perso in casa dallo Slutsk.

SJK-Rovaniemi under 2,5 (1,52)

Per il massimo campionato finlandese si gioca SJK-Rovaniemi. I padroni di casa provengono dalla vittoria casalinga contro il Lahti e in classifica sono noni con 16 punti. Diciannove lunghezze in più per gli ospiti, ottavi, che nel turno precedente hanno vinto in casa contro l’Ilves.

