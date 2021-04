Serie A, Juventus-Genoa: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa dell’11 aprile 2021: incontro valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 15.

TORINO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Juventus e Genoa nel match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 14 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo [UFFICIALE ALLE 14]

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Behrami, Zappacosta; Scamacca, Destro. Allenatore: Ballardini [UFFICIALE ALLE 14]