Juventus – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Inter di Martedì 4 aprile 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2022-2023

TORINO – Martedì 4 aprile 2023, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Inter, semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21. La semifinale di ritorno si giocherà a San Siro il prossimo 26 aprile. Chi passerà il turno se la vedrà, poi, nella finalissima, in scena il 24 maggio all’Olimpico, contro la vincente tra Cremonese e Fiorentina.

Una sfida che é la rivincita della finale dello scorso anno, vinta dalla squadra di Inzaghi. I bianconeri sono arrivati a questo punto della competizione avendo avuto la meglio sul Monza agli ottavi di finale e sulla Lazio ai quarti di finale. In entrambe le partite col risultato di 1-0. I nerazzurri, invece, hanno superato, nell’ordine, il Parma dopo i tempi supplementari e l’Atalanta. In campionato la Juventus é reduce da tre successi di file, ultimo dei quali quello interno contro il Verona. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbe seconda in solitaria; invece occupa la settima posizione, a -4 dalla zona UEFA, con 44 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, quarantasei gol fatti e ventidue subiti. L‘Inter, invece, sta attraversando un momento difficile: viene da tre k.0. consecutivi, ultimo dei quali quello casalingo contro la Fiorentina. É terza, con cinque lunghezze in meno della Lazio, con 50 punti. Il suo percorso é di sedici partite vinte, due pareggiate e nove perse, quarantasette reti realizzate e trentadue incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Allegri ha collezionato dodici punti, contro i tre conquistati da quella di Inzaghi. Sono duecentotrentatré i precedenti tra le due compagini con il bilancio di centonove successi della Juventus, cinquantasette pareggi e sessantotto affermazioni dell’Inter. L’ultimo confronto risale allo scorso 29 marzo quando una rete di Kostic assegnò la vittoria ai bianconeri.

Cronaca della partita e tabellino

Martedì 4 aprile dalle ore 20 le formazioni ufficiali e 21 la cronaca con commento in diretta.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-1-1 e schierare in porta Perin e davanti a lui una difesa a tre composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In cabina di regia Locatelli con Fagioli e Rabiot, mentre Cuadrado e Kostic dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Vlahovic. supportata da Di Maria.

QUI INTER – Simone Inzaghiì dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali e difesa a tre composta da Darmian, DeVrij e Acerbi. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Gosens. Coppia di attacco formata da Lukaku e Lautaro.

Le probabili formazioni di Juventus – Inter

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic. Allenatore: Allegri

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.