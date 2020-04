Juventus, Inter e Milan potrebbero giocare in campo neutro

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Stampa” le squadre nel Nord Italia potrebbero giocare in campo neutro, il tema verrà discusso nelle prossime settimane.

TORINO – Nella giornata di ieri è andata in scena la riunione in cui la Federcalcio, attraverso un Protocollo, ha fissato le linee guida per un’eventuale ripartenza del campionato di Serie A 2019/2020. Il condizionale è d’obbligo visto che molto dipenderà dall’evoluzione del virus e dalle decisioni da parte delle autorità competenti. Il Protocollo, però, dovrà essere ampliato visto che sul tavolo ci sono altri argomenti di interesse pubblico, a cominciare dalla sicurezza degli stessi impianti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Stampa” la geografia della stagione in corso (bloccata dalla Pandemia) potrebbe mutare viste le diverse condizioni in cui versano le nostre Regioni: Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna rappresentano l’epicentro della Pandemia da COVID-19 con il 70% dei casi di tutto il Paese. Per questo motivo, infatti, club come Juventus, Milan, Inter e Atalanta (oltre a Torino e Brescia) potrebbero disputare le loro partite casalinghe in campo neutro vista l’impossibilità di garantire uno standard di sicurezza anche a porte a chiuse. Come accennato poc’anzi, infatti, il tema verrà discusso nei prossimi giorni ma non è affatto da escludere che i club del Nord Italia concludano questa stagione in campo neutro.