Juventus – Napoli live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

TORINO – Fuochi d’artificio a Torino dove oggi pomeriggio alle ore 18 si giocherà Juventus – Napoli, incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Siamo solo al settimo turno di un campionato lunghissimo ma la sfida sarà molto importante per il cammino delle due squadre. Da una parte c’è la compagine di Allegri che ha cominciato alla grande questa stagione: sette vittorie in altrettante partite, tra Serie A e Champions League, per la formazione bianconera che nell’ultimo turno ha sconfitto senza affanni il Bologna. Sei vittorie nelle prime sei di campionato per i bianconeri che guidano la classifica con 18 punti. In seconda posizione c’è il Napoli che ha raccolto quindici punti nelle prime sei uscite della Serie A 2018/2019: cinque vittorie ed una sola sconfitta (3-0 contro la Sampdoria) per il collettivo partenopeo che, nel turno infrasettimanale, ha schiantato il Parma senza patemi. Juventus – Napoli verrà diretta dal signor Banti della sezione di Livorno.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-NAPOLI IN DIRETTA Sabato 29 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Qualche dubbio per Allegri che dovrebbe tornare al 4-3-3 per quest’incontro molto importante. In porta ci sarà Szczesny, pacchetto arretrato composto da Bonucci e Chiellini al centro mentre sulle corsie esterne spazio a Cancelo ed Alex Sandro. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Emre Can e Matuidi mezze ali mentre in attacco potrebbe partire dalla panchina Bernardeschi visto che il tridente potrebbe essere composto da Mandzukic, Ronaldo e Dybala.

QUI NAPOLI – Idee molto chiare per Ancelotti che ha un solo dubbio nel reparto offensivo. Il suo Napoli scenderà in campo col 4-4-2 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Mario Rui sulle fasce mentre nel mezzo spazio ad Albiol e Koulibaly. A centrocampo Allan e Hamsik in cabina di regia mentre Callejon e Zielinski agiranno sulle corsie esterne. In attacco Insigne è certo del posto mentre Milik e Mertens si giocheranno l’altra maglia.

Dove vederla in TV e in streaming

Juventus – Napoli, sfida valevole per il secondo anticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite); sarà possibile vedere la gara anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Juventus – Napoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Benatia, Barzagli, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Kean. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. A disposizione: D’Andrea, Maksimovic, Luperto, Malcuit, Fabian, Rog, Diawara, Verdi, Mertens, Ounas. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Luca Banti della sezione di Livorno

STADIO: Allianz Stadium