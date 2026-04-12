Juventus Next Gen-Guidonia 1-0: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Juventus Next Gen-Guidonia di Domenica 12 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone B

ALESSANDRIA – Domenica 12 aprile, alle ore 12:30, allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, andrà in scena Juventus Next Gen-Guidonia, match valido per la trentunesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone B. Partita che ha il solo valore di determinare la posizione playoff bianconera, con un Guidonia ormai fuori da tutti i giochi.

L’allenatore bianconero ha presentato così – nella consueta intervista della vigilia – la sfida contro la squadra del Lazio. “Raggiungere i play-off con tre giornate di anticipo è un grande traguardo e un obiettivo di valore. Rispetto agli anni passati, quando avevamo vissuto finali di stagione in netta crescita dopo partenze difficili — due anni fa eravamo penultimi e l’anno scorso ultimi — quest’anno il percorso è stato molto più regolare. Proprio per questa continuità potrebbe sembrare un risultato scontato, ma non lo è assolutamente: bisogna dare grande merito ai ragazzi per avere condotto un’annata di alto livello”. E sulle ultime gare: “Siamo ormai alla fine e dobbiamo essere pratici: il traguardo dei play-off è raggiunto, ma ora dobbiamo consolidare la nostra posizione e, se possibile, migliorarla ulteriormente. La griglia di partenza per il post season sarà fondamentale, ma ciò che conta di più è il nostro miglioramento costante. Ho detto chiaramente alla squadra che non dobbiamo tirare il freno a mano: abbiamo davanti un mese, tra regular season e play-off, che rappresenta la fase più difficile, ma anche la più stimolante. Dobbiamo affrontarla con massimo entusiasmo”.

Sul Guidonia: “È una squadra che è partita molto forte, con risultati importanti, prima di scivolare un po’ più in basso in classifica; ha un’identità di gioco chiara e calciatori di qualità. Tuttavia in questa fase dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Sarà la terza gara in una settimana: fisicamente i ragazzi recupereranno in fretta essendo giovani, ma l’aspetto fondamentale sarà quello mentale. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo continuare a spingere”.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS NEXT GEN-GUIDONIA]

JUVENTUS U23: Scaglia S., Savio F., Scaglia F., van Aarle S., Pagnucco F. (dal 43' st Brugarello M.), Faticanti G., Macca F. (dal 43' st Mazur P.), Puczka D., Licina A. (dal 33' st Amaradio L.), Oboavwoduo J. (dal 17' st Anghele L.), Guerra S. (dal 33' st Cerri L.). A disposizione: Amaradio L., Anghele L., Brugarello M., Cerri L., Cudrig N., Deme S., Fuscaldo M., Gunduz T., Mangiapoco S., Mazur P., Owusu A.



GUIDONIA: Stellato G., Viteritti O., Mule E., Frascatore P., Zappella D., Franchini S. (dal 26' st Russo L.), Tessiore A. (dal 26' st Errico A.), Santoro S., Starita E. (dal 33' st Sannipoli D.), Spavone A. (dal 19' st Tounkara M.), Zuppel D.. A disposizione: Avella M., Bafaro A., Cristini A., Diori C., Errico A., Galletti D., Miccoli D., Russo L., Sannipoli D., Toma R., Tounkara M.



Reti: al 16' st Licina A. (Juventus U23) .



Ammonizioni: al 42' pt Scaglia F. (Juventus U23) al 45'+4 st Tounkara M. (Guidonia).

Scaglia S., Savio F., Scaglia F., van Aarle S., Pagnucco F. (dal 43' st Brugarello M.), Faticanti G., Macca F. (dal 43' st Mazur P.), Puczka D., Licina A. (dal 33' st Amaradio L.), Oboavwoduo J. (dal 17' st Anghele L.), Guerra S. (dal 33' st Cerri L.).Amaradio L., Anghele L., Brugarello M., Cerri L., Cudrig N., Deme S., Fuscaldo M., Gunduz T., Mangiapoco S., Mazur P., Owusu A.Stellato G., Viteritti O., Mule E., Frascatore P., Zappella D., Franchini S. (dal 26' st Russo L.), Tessiore A. (dal 26' st Errico A.), Santoro S., Starita E. (dal 33' st Sannipoli D.), Spavone A. (dal 19' st Tounkara M.), Zuppel D..Avella M., Bafaro A., Cristini A., Diori C., Errico A., Galletti D., Miccoli D., Russo L., Sannipoli D., Toma R., Tounkara M.al 16' st Licina A. (Juventus U23) .al 42' pt Scaglia F. (Juventus U23) al 45'+4 st Tounkara M. (Guidonia).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Carlo Esposito di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Scardovi di Imola e Stefano Petarlin di Vicenza. Mentre il quarto ufficiale sarà Vittorio Emanuele Teghille di Collegno e l’operatore FVS sarà Paolo Cufari di Torino.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – La Juventus Next Gen si schiera con un 3-4-2-1: tra i pali c’è Mangiapoco; in difesa la linea a tre è composta da Savio, Scaglia F. e Brugarello. A centrocampo agiscono Pagnucco, Macca, Owusu e Puczka, incaricati di garantire equilibrio e spinta sulle corsie. Sulla trequarti si muovono Faticanti e Gunduz, con il compito di supportare l’unica punta Guerra, principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Massimo Brambilla.

COME ARRIVA IL GUIDONIA – Il Guidonia si dispone con un 3-5-2: tra i pali c’è Stellato; in difesa la linea a tre è composta da Viteritti, Mulè e Frascatore. A centrocampo agiscono Zappella, Franchini, Tessiore, Santoro e Starita, chiamati a garantire equilibrio e spinta sulle corsie laterali. In attacco la coppia formata da Spavone e Tounkara rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Ciro Ginestra.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Brugarello; Pagnucco, Macca, Owusu, Puczka; Faticanti, Gunduz; Guerra. Allenatore: Brambilla.

GUIDONIA (3-5-2): Stellato; Viteritti, Mulè, Frascatore; Zappella, Franchini, Tessiore, Santoro, Starita; Spavone, Tounkara. Allenatore: Ginestra.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Juventus Next Gen-Guidonia, valida per la trentunesima giornata di Serie C, girone B, sarà trasmessa su SkySport in diretta televisiva e in streaming su Now TV.