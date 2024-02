Juventus Next Gen – Lucchese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus Next Gen-Lucchese di Domenica 18 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata del girone B di Serie C

ALESSANDRIA – Domenica 18 febbraio 2024, lo Stadio Giuseppe Moccagatta ospiterà la partita Juventus Next Gen-Lucchese, valevole per la ventisettesima giornata del Girone B di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45. I giovani bianconeri arrivano da un periodo particolarmente positivo, ma classifica alla mano tra loro e la Lucchese ci sono soltanto 5 lunghezze di distanza. Ad ogni modo, la formazione toscana gioca fuori casa e difficilmente potrà impensierire la Juventus Next Gen. Sembrerebbe perciò una sfida semplice per i giovani bianconeri contro la Lucchese visti gli ultimi risultati tra le due squadre.

Il testa a testa tra esse indica infatti che se la Juventus U23 ha ottenuto 4 vittorie consecutive, la Lucchese invece non vince da 3 giornate. Inoltre, ultimamente i giovani bianconeri stanno vedendo con facilità la porta, mentre la Lucchese nelle ultime due sconfitte subite in campionato ha segnato 0 reti. Motivo per cui la maggior parte dei bookmekers quota il risultato di una sola squadra a segno alla cifra di 1.75.

Il fischietto Emanuele Ceriello della Sezione di Chiari dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta. Sarà coadiuvato dal primo assistente Pierpaolo Vitale di Salerno, mentre il secondo assistente sarà Matteo Lauri di Gubbio. Quarto Ufficiale sarà Gerardo Garofalo di Torre del Greco.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS NEXT GEN – LUCCHESE]

JUVENTUS U23:. A disposizione:



LUCCHESE:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI JUVENTUS NEXT GEN – Il tecnico Brambilla dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-3 con Daffara tra i pali e con Savona, Stramaccioni, Poli e Comenencia pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Damiani e Hasa mentre Comenencia e Rouhi dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Attacco affidato a Sekulov, Da Graca e Guerra.

QUI LUCCHESE – Gorgone dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Chiorra tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Tiritiello e Benassai e sulle fasce da Alagna e De Maria. In mediana Gucher e Cangianiello. Unica punta Magnaghi, supportata dai trequartisti Guadagni, Russo e Fedato.

Probabili formazioni di Juventus Next Gen – Lucchese

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Daffara; Savona, Stramaccioni, Poli; Comenencia, Damiani Hasa, Rouhi, Sekulov, Da Graca, Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello; Guadagni, Russo, Fedato; Magnaghi. Allenatore: Leandro Greco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Juventus Next Gen e Lucchese sarà visibile su Sky Sport (canale 253), Sky Go e Now.