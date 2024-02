Vis Pesaro – Pescara 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Vis Pesaro – Pescara di Domenica 18 febbraio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 27ma giornata di Serie C, Girone B

PESARO – Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 20.45, allo Stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, andrà in scena Vis Pesaro – Pescara, gara valida per l’ottava giornata del girone di ritorno del Girone B di Serie C.

I marchigiani vengono dal 2-2 casalingo contro l’Ancona e sono quindicesimi con 29 punti, frutto di cinque vittorie, quattordici pareggi e sette sconfitte, ventisette gol fatti e trentuno subiti. I biancoazzurri, dopo due ko consecutivi (4-0 contro il Gubbio e 1-2 contro la SPAL), sono sesti a quota 41. Il loro percorso racconta di dodici partite vinte, cinque pareggiate e nove, quarantasei reti realizzate e trentatré subiti.

Nelle ultime cinque sfide la Vis Pesaro ha collezionato sei punti mentre il Pescara ne ha ottenuti nove. La gara di andata si é chiusa sul risultato di 0-0. Questa volta viene dato favorito anche questa volta con il segno “2” quotato mediamente 1.78.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: VIS PESARO-PESCARA 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 28' PUCCIARELLI! VIS PESARO IN VANTAGGIO!! Azione personale in area dell'ex giocatore del Pescara che si accentra passando in mezzo a due avversari e con il destro a giro conclude alla sinistra di Plizzari 23' secondo angolo per la Vis Pesaro con Di Paola verso il secondo palo dove Neri impatta male di testa e palla sul fondo 17' lancio in area di Pucciarelli per Mamona ma in area non riesce ad agganciare la sfera facilitando l'uscita in presa bassa di Plizzari 16' fermato in posizione di offside Cuppone 14' primo giallo per Tonucci che diffidato salterà la prossima sfida con la Recanatese, fallo un pò ingenuo al vertice sinistro dell'area su Cangiano 11' lungo lancio per Cuppone anticipato dall'uscita ai 25 metri con i piedi di Neri 10' bella preparazione al tiro di Cuppone da fuori area meno la conclusione che non inquadra lo specchio della porta 8' Meazzi libera al tiro Masala ma il tentativo dal limite dell'area è errato 4' tiro cross insidiosa dalla destra di Mamona, Plizzari sembra un pò soprpreso sul primo palo devia sul fondo. Sul corner blocca in uscita sicura il portiere 4' imbucata di Meazzi per Cuppone che in area da posizione defilata prova la conclusione a lato 3' primo tentativo dal limite per Cangiano, blocca Neri senza problemi Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia nera, Vis Pesaro in quella biancorossa Un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del cantiere a Firenze Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Vis Pesaro-Pescara, squadre in campo TABELLINO VIS PESARO (4-3-1-2): Neri F.; Mattioli, Tonucci, Zagnoni, Neri G.M.; Rossetti, Di Paola, Iervolino; Pucciarelli; Mamona, Karlsson. A disposizione: Mariani, Polverino, Rossoni, Nina, Nicastro, Pecile, Ceccacci, Obi, Peixoto, Loru, Molina, Valdifiori, Gulli, Da Pozzo, Kemayou. Allenatore: Banchieri PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Pellacani, Mesik, Moruzzi; De Marco, Squizzato, Meazzi; Masala, Cuppone, Cangiano. A disposizione: Gasparini, Zandri, Milani, Di Pasquale, Tunjov, Pierno, Sassanelli, Capone, Staver, Dagasso, Franchini. Allenatore: Zeman (indisponibile, in panchina Bucaro) Reti: al 28' pt Pucciarelli Ammonizioni: Tonucci Recupero:

Le formazioni ufficiali di Vis Pesaro – Pescara

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Vittorio Consonni della sezione di Treviglio. Quarto ufficiale : Andrea Giordani della sezione di Aprilia

Presentazione del match

COME ARRIVA LA VIS PESARO – Bianchieri dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 con Neri in porta e con una difesa a quattro formata da Mattioli, Tonucci, Zagnoni e Neri. In mezzo al campo Iervolino, Rossetti e Nina. Unica punta Nicastro, supportata da Karlsson e Pucciarelli.

COME ARRIVA IL PESCARA – Con Zeman indisponibile, la panchina sarà affidata nuovamente a Bucaro. Consueto modulo 4-3-3 con Plizzarri in porta e una difesa a quattro formata da Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale e Milani. A centrocampo Franchini, Dagasso e Tunjov. Tridente offensivo composto da Cuppone, Sasanelli e Meazzi.

Probabili formazioni di Vis Pesaro – Pescara

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport al canale 255. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.