Juventus Next Gen-Torres: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Juventus Next Gen-Torres di Martedì 23 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

ALESSANDRIA – Dopo il primo successo esterno sul campo del Pineto, la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla torna tra le mura amiche del “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria per affrontare la Torres, nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C. Fischio d’inizio previsto per martedì alle ore 18:30.

I bianconeri arrivano all’appuntamento con il morale alto, reduci da una rimonta spettacolare in Abruzzo: sotto 1-0 per il gol di D’Andrea, la Juve ha ribaltato il risultato con il rigore di Puckza, il guizzo di Okoro, il momentaneo pareggio di Bruzzaniti e la rete decisiva firmata Faticanti, per il definitivo 2-4.

Con due vittorie, due pareggi e una sconfitta, la Juventus Next Gen occupa la sesta posizione in classifica, con otto gol segnati e sette subiti. Un avvio positivo, che ora chiede conferme contro una Torres in cerca di riscatto.

I sardi, infatti, sono quindicesimi, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, quattro reti realizzate e sei incassate. La squadra di mister Greco ha mostrato buone trame di gioco, ma fatica a trovare continuità. Il match contro i giovani bianconeri rappresenta un’occasione per invertire la rotta.

A dirigere la gara sarà Andrea Palmieri di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Maria Brunetti di Milano e Vittorio Consonni di Treviglio e dal Quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea. Opratore FVS sarà Nicola Di Meo di Nichelino.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS NEXT GEN-TORRES]

Presentazione del match

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – La Juve Next Gen di Massimo Brambilla risponde con un più compatto 3-4-2-1. In porta c’è Mangiapoco, protetto dal terzetto difensivo Pedro, Turicchia e Scaglia. Sulle corsie laterali spazio a Turco e Rohui, mentre in mezzo operano Deme, Faticanti e Macca, con il compito di costruire e schermare. Sulla trequarti, Guerra e Anghele supportano la manovra offensiva e cercano di innescare la punta centrale.

COME ARRIVA LA TORRES – Pazienza dovrà fare a meno di Zaccagno e Mastinu, ma potrà contare sul rientro di Michael Brentan, che ha scontato il turno di squalifica e tornerà titolare al posto di Masala, schierato nell’ultima uscita contro il Bra. Poche novità nel resto dell’undici, con l’attaccante umbro Lunghi confermato in avanti e l’ex rossoverde Carboni destinato a partire dalla panchina.

Probabili formazioni di Juventus Next Gen-Torres

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro, Turicchia, Scaglia; Turco, Deme, Faticanti, Macca, Rohui; Guerra, Anghele. Allenatore: Massimo Brambilla.

TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Nunziatini; Lunghi, Bonin; Musso. Allenatore: Pazienza

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 256) satellite), con streaming su SkyGo e NOW.