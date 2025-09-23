I rossoneri ospitano il Lecce, si gioca anche Cagliari-Frosinone, Udinese-Palermo, turno infrasettimanale in Liga e C. Successo di Estudiantes e Belgrano in Argentina

Il programma di martedì 23 settembre si è aperto con il calcio argentino. Nel Torneo Betano troviamo due successi casalinghi. Un’autorete di Delgrado al 31′ del secondo tempo ha deciso Estudiante-Defensa y Justicia. Tris del Belgrano sul Newells Old Boys: nel primo tempo la rete di Gonzalez al 38′ e il rigore fallito da Benedetto al 45. Nella ripresa arriva il raddoppio sempre di Fernandez al 4′ quindi il rosso diretto a Maroni e l’ultima rete di Zelarayan al 42′.

In Costa Rica 3-0 casalingo del Saprissa sullo Zeledon e in Giamaica senza reti tra Chapelton e Spanish Town Police mentre Arnett Gardens-Waterhouse termina 2-1. In Perù colpo esterno dell’AD Tarma sul Cusco per 2-0 e pareggio per 1-1 tra Sport Boys e Grau. In Venezuela poker esterno del Metropolitanos sull’Universidad Central e nella J1 League vittorie esterne per il Kawasaki che passa 2-1 in casa dello Shonan.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, diamo spazio ai principali appuntamenti. Torna la Coppa Italia con tre incontri validi per i 16esimi di finale: alle ore 17 apre Cagliari-Frosinone quindi alle 18:30 Udinese-Palermo e alle 21 Milan-Lecce. Si gioca anche il Lega Pro con il turno infrasettimanale per il girone B. In Europa ricordiamo il turno infrasettimanale nella Liga con la trasferta del Real Madrid con il Levante alle 21:30 mentre nella Liga Portugal alle 21:15 c’è Benfica-Rio Ave. Tra le partite dei 16esimi di finale della EFL Cup troviamo il Liverpool ospitare alle 21 il Southampton mentre il Chelse alle 20:45 sarà impegnato nella trasferta con il Lincoln.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 23 SETTEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA

Estudiantes - Defensa y Justicia 1-0 (Finale)

Belgrano - Newells Old Boys 3-0 (Finale)



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Anderlecht - Gent 20:30



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero - Independiente 21:00



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Saprissa - Zeledon 3-0 (Finale)



DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Ringsted - Esbjerg 0-1 (*)

Bronshoj - VSK Aarhus 19:00

Sundby - Odense 19:00



EGITTO: PREMIER LEAGUE

Haras El Hodood - Al Ahly 1-2 (*)

El Gaish - Arab Contractors 19:00

Zamalek - El Gounah 19:00



EUROPA: PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP

Leicester U21 - Valencia B 20:00



FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ilves - Gnistan 0-0 (*)

KuPS - SJK 0-0 (*)

Inter Turku - HJK 18:00



FRANCIA: LIGUE 2

Amiens - St. Etienne 20:30

Annecy - Nancy 20:30

Bastia - Rodez 20:30

Guingamp - Dunkerque 20:30

Le Mans - Grenoble 20:30

Montpellier - Boulogne 20:30

Pau FC - Laval 20:30

Red Star - Troyes 20:30

Reims - Clermont 20:30



GALLES: CYMRU PREMIER

Briton Ferry - Llanelli 20:45

Cardiff Metropolitan - Penybont 20:45

Colwyn Bay - Bala Town 20:45

Connah's Q. - Caernarfon 20:45

Haverfordwest - Barry 20:45

TNS - Flint 20:45



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Bayern D - Freiburg D 18:00

Jena D - Union Berlino D 19:00



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Chapelton - Spanish Town Police 0-0 (Finale)

Arnett Gardens - Waterhouse 2-1 (Finale)



GIAPPONE: J1 LEAGUE

Albirex Niigata - Nagoya 0-0 (Finale)

Kashima - C-Osaka 3-1 (Finale)

Okayama - Yokohama FC 0-0 (Finale)

Shimizu - Urawa 0-0 (Finale)

Tokyo - Avispa Fukuoka 1-0 (Finale)

G-Osaka - Yokohama M. 3-1 (Finale)

Kashiwa - Hiroshima 0-0 (Finale)

Kobe - Verdy 4-0 (Finale)

Kyoto - Machida 1-1 (Finale)

Shonan - Kawasaki 1-2 (Finale)



INGHILTERRA: EFL CUP

Barnsley - Brighton 20:45

Burnley - Cardiff 20:45

Fulham - Cambridge Utd 20:45

Lincoln - Chelsea 20:45

Wigan - Wycombe 20:45

Wolves - Everton 20:45

Wrexham - Reading 20:45

Liverpool - Southampton 21:00



ITALIA: COPPA ITALIA

Cagliari - Frosinone 1-0 (*)

Udinese - Palermo 18:30

Milan - Lecce 21:00



ITALIA: SERIE A CUP WOMEN - PLAY OFF

Roma D - Lazio D 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Campobasso - Gubbio 18:30

Forlì - Vis Pesaro 18:30

Guidonia - Rimini 18:30

Juventus U23 - Torres 18:30

Pianese - Arezzo 18:30

Ternana - Pontedera 18:30

Ascoli - Pineto 20:45

Bra - Livorno 20:45

Carpi - Ravenna 20:45

Perugia - Sambenedettese 20:45



MONDO: FIFA INTERCONTINENTAL CUP

Al Ahli SC - Pyramids 20:00



PERU: LIGA 1 - CLAUSURA

Cusco - AD Tarma 0-2 (Finale)

Sport Boys - Grau 1-1 (Finale)



POLONIA: COPPA DI POLONIA

Goczalkowice Zdroj IIQualificato - S. Wola 3-1 (Dopo Suppl.)

Legnica II - Swit SzczecinQualificato 1-3 (Finale)

Warta Poznan - Polonia B. 0-0 (*)

S. Rzeszow - Korona 17:30

Stal Mielec - Puszcza 18:00

Gryf Slupsk - Polonia W. 19:00

Sroda - Ol. Grudziadz 19:00

Katowice - Plock 20:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Benfica - Rio Ave 21:15



RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - REGIONS PATH

PSK Dinskoy rayon - UralQualificato 1-2 (Finale)

Broke Boys - Saratov 18:30



SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee Utd - Aberdeen 20:45

Falkirk - Hibernian 20:45



SPAGNA: LALIGA

Ath. Bilbao - Girona 19:00

Espanyol - Valencia 19:00

Levante - Real Madrid 21:30

Siviglia - Villarreal 21:30



SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Siwelele - Orlando 19:30



UCRAINA: COPPA DI UCRAINA

Olympia Savyntsi - LisneQualificato 1-2 (Finale)

Denhoff Denykhivka - Ahrobiznes VolochyskQualificato 0-2 (Finale)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA

Universidad Central - Metropolitanos 1-4 (Finale)

