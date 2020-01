Juventus-Roma 3-1, il tabellino: ai bianconeri basta un tempo

Il tabellino di Juventus-Roma 3-1 il risultato finale: netto successo della formazione bianconera che stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia.

TORINO – Nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 la Juventus batte 3-1 la Roma staccando il pass per le semifinali. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la squadra bianconera che fa suo il match grazie ai gol di Ronaldo, Bentancur e Bonucci. Nella ripresa la squadra di Fonseca accorcia con l’autorete di Buffon ma il risultato non cambia più. La squadra di Sarri, dunque, stacca il pass per le semifinali dove troverà la vincente di Milan-Torino.

Juventus-Roma 3-1: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Alex Sandro, Rugani, Bonucci, Danilo (41′ Cuadrado), Bentancur, Pjanic, Rabiot (76′ Matuidi), Douglas Costa (67′ Ramsey), Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Coccolo, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Dybala, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi. Allenatore: Sarri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Kolarov, Smalling, Mancini, Florenzi (68′ Veretout), Diawara (76′ Bruno Peres), Cristante, Kluivert (46′ Santon), Pellegrini, Under, Kalinic. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Cetin, Fazio, Bruno Peres, Santon, Spinazzola, Veretout, Estrella. Allenatore: Fonseca

RETI: 26′ Cristiano Ronaldo (J), 38′ Bentancur (J), 45’+2′ Bonucci (J), 50′ Aut. Buffon (R)

AMMONIZIONI: Cristante (R), Higuain, Matuidi (J)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium